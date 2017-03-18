Во Львове прошла акция переселенцев из Крыма и Донбасса

18.03.2017 18:58

Участники акции за право переселенцев голосовать на выборах, собрались возле памятника Тарасу Шевченко. На плакатах были надписи "У меня забрали право голоса. Какого права меня лишат следующим?", "Прописка – не приговор, а возможность", "Молчание ягнят", сообщает "Радио Свобода".

"Я уже третий год живу во Львове, – рассказал активист организации "Крым SOS" Энвер Бекиров. – Я также хочу принимать участие в обсуждении, какой должна быть площадка, где бывают мои дети, какой должна быть школа, которую они посещают, но я не имею права проголосовать". Он напомнил, что парламенту предложили на рассмотрение три законопроекта, которые касаются права переселенцев на участие в голосованиях, однако их до сих пор не рассмотрели.

"Когда будут проводиться следующие выборы, хотим, чтобы мы могли отдать свой голос, как все граждане Украины", – подчеркнул участник акции, крымчанин Юрий Ильченко, который 11 месяцев провел в симферопольском СИЗО из-за обвинений ФСБ в экстремизме.

По данным Министерства социальной политики, в Украине зарегистрировано около 1,7 миллиона вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса. Однако, они не имели права голоса на очередных местных выборах, в октябре 2015 года. Они также, де-факто, ограничены в праве голоса на парламентских выборах, во время которых они могут голосовать в рамках многомандатного избирательного округа, но не могут голосовать по мажоритарным округам.