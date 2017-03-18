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Все по Путину - экс-главарь "ДНР" Ходаковский подтвердил, что боевики стреляют под прикрытием мирного населения

18.03.2017 11:38
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Все по Путину - экс-главарь "ДНР" Ходаковский подтвердил, что боевики стреляют под прикрытием мирного населения
Освобождение ВСУ оккупированных боевиками территорий осложняется тем, что они воюют под прикрытием мирных городов. Такое мнение высказал создатель террористического батальона"Восток" Александр Ходаковский на странице в "Вконтакте", назвав это оперативно-тактическим преимуществом армии "ДНР", передает "Остров".

"Украина напрасно нас недооценивает - мы способны бить одновременно по всем фронтам. При всем ее превосходстве в численном составе и вооружениях мы имеем более выгодные оперативно-тактические условия, которые не дали Украине возможности сбросить нас в четырнадцатом году - не дадут и сейчас", - написал он. 

Ходаковский уточнил, что более выгодные "оперативно-тактические условия" армии "ДНР" заключаются в том, что боевики прикрываются мирными жителями. "За нашими спинами города", - написал он. 

Напомним,  ранее президент России Владимир Путин сформулировал стратегию войны против Украины - использовать в качестве живого щита мирных жителей.
"Пусть кто-то попробует из числа военнослужащих стрелять в своих людей. За которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто отдаст на Украине такой приказ", - заявил Путин на росТВ еще в начале аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Фото: www.dialog.ua

Теги: Донбасс, война, стрельба, боевики, мирное население, Ходаковский
 
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