Все по Путину - экс-главарь "ДНР" Ходаковский подтвердил, что боевики стреляют под прикрытием мирного населения

18.03.2017 11:38

Освобождение ВСУ оккупированных боевиками территорий осложняется тем, что они воюют под прикрытием мирных городов. Такое мнение высказал создатель террористического батальона"Восток" Александр Ходаковский на странице в "Вконтакте", назвав это оперативно-тактическим преимуществом армии "ДНР", передает "Остров".



"Украина напрасно нас недооценивает - мы способны бить одновременно по всем фронтам. При всем ее превосходстве в численном составе и вооружениях мы имеем более выгодные оперативно-тактические условия, которые не дали Украине возможности сбросить нас в четырнадцатом году - не дадут и сейчас", - написал он.



Ходаковский уточнил, что более выгодные "оперативно-тактические условия" армии "ДНР" заключаются в том, что боевики прикрываются мирными жителями. "За нашими спинами города", - написал он.



Напомним, ранее президент России Владимир Путин сформулировал стратегию войны против Украины - использовать в качестве живого щита мирных жителей.

"Пусть кто-то попробует из числа военнослужащих стрелять в своих людей. За которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто отдаст на Украине такой приказ", - заявил Путин на росТВ еще в начале аннексии Крыма и войны на Донбассе.