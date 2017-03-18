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Запад ищет мирное решение окончания войны на Донбассе
Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил президент США Дональд Трамп, передает Depo.ua.
"Я благодарен канцлеру Меркель за ее усилия и президенту Олланду в решении конфликта в Украине. В идеале мы ищем мирного решения", - отметил Трамп.
В свою очередь Ангела Меркель подчеркнула, что довольна благосклонностью президента США и его Администрации к "минскому процессу" решения конфликта на Донбассе.
"Я очень довольна тем, как американская Администрация и президент лично посвящают себя "минскому процессу", нам нужно найти решение этой проблемы. Должно быть безопасное и надежное решение для Украины. Но отношения с Россией должны улучшаться", - сказала она.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель находится с визитом в Вашингтоне - это ее первая официальная встреча с новым президентом США после его избрания.
Фото: 24tv.ua
Теги: Донбасс, война, конфликт, мигрант, решение, трамплин
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