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«Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода

19.03.2017 22:04
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«Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода

Металлургический комбинат «Азовсталь» (Мариуполь) принял первых сотрудников Енакиевского металлургического завода, которые покинули неподконтрольную территорию из-за захвата завода. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили.

«Несмотря на утрату Группой Метинвест контроля над работой своих предприятий на временно неконтролируемой территории, наша компания решительно поддерживает своих работников, оказавшихся в этой непростой ситуации.

Для этого в Мариуполе начал работу центр по трудоустройству сотрудников Группы Метинвест», – сообщил Цкитишвили.

Источник dnews.dn.ua



Теги: Украина, Донбасс, Енакиево, Мариуполь, трудоустройство, Азовсталь, ДНР
 
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