Главная / Новости / Донецкая область / «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода
Последние новости раздела
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова20:15
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть19:01
- Россия создала комитет по интеграции «ДНР» и «ЛНР»18:00
- На допросе в СБУ Савченко призналась, что стреляла вместе с боевиками "ДНР" 16:21
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО15:00
- Ситуация в пунктах пропуска 19 марта14:21
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана 12:40
«Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода
19.03.2017 22:04
Металлургический комбинат «Азовсталь» (Мариуполь) принял первых сотрудников Енакиевского металлургического завода, которые покинули неподконтрольную территорию из-за захвата завода. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили.
«Несмотря на утрату Группой Метинвест контроля над работой своих предприятий на временно неконтролируемой территории, наша компания решительно поддерживает своих работников, оказавшихся в этой непростой ситуации.
Для этого в Мариуполе начал работу центр по трудоустройству сотрудников Группы Метинвест», – сообщил Цкитишвили.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Енакиево, Мариуполь, трудоустройство, Азовсталь, ДНР
Читайте также:
- "Азовсталь" может лишиться льгот Кабмина
- Ударно возводим и... разрушаем
- "Азовсталь" трудоустроит 300 выпускников
- Мариупольцы взбунтовались против меткомбинатов (ФОТО)
- Депутат: Бюджетный комитет распределил деньги в пользу "нужных" областей
- В Мариуполе библиотеки отмечают День независимости "созвездием" выставок
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова20:15
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть19:01
- Россия создала комитет по интеграции «ДНР» и «ЛНР»18:00
- На допросе в СБУ Савченко призналась, что стреляла вместе с боевиками "ДНР" 16:21
- В зоне АТО машина сбила военного на блокпосту15:20
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО15:00
- Ситуация в пунктах пропуска 19 марта14:21
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Скандальный визит украинских политиков в Крым20:40
- Скандал в украинской школе: завуч обрезала волосы девочке-сироте на уроке. ВИДЕО20:32
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова20:15
- Стало известно, во сколько обошлось украинцам содержание автопарка Кабмина19:47
- В оккупированном Севастополе заговорили об "угрозе" возвращения к власти украинских элит19:25
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть19:01
- В Украине начнут пачками закрывать интернет-магазины18:40
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса
- С 1 мая в Украине увеличат пенсии
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- Очереди на блокпостах Донбасса: "ночующие" и "торговля местами" - информация от очевидцев
- Испытание блокпостами: после 10 часов в очереди на КПВВ люди возвращаются домой