Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО

19.03.2017 22:29

На протяжении 3 последних дней захватчики озверело атаковали силы АТО под Широкино, в результате чего у боевиков более 10 человек убитыми. Как заявил комбат морской пехоты ВСУ Виктор Сикоза, наши бойцы вынуждено открыли "ответку", так как существовала реальная угроза их жизни.

"Ответка" была из ЗУ-23, после этого они наш огонь пытались подавить танками. Морпехи отошли ловко, хорошенько "всыпали" им, и боевики запросили перемирие", - рассказал военный.

Сообщается, что террористы начиная с 15 марта только в боях под Широкино потеряли более 10 убитыми и ранеными.

Источник from-ua.com