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Архив - Донецкая область

Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО

19.03.2017 22:29
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Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО

На протяжении 3 последних дней захватчики озверело атаковали силы АТО под Широкино, в результате чего у боевиков более 10 человек убитыми. Как заявил комбат морской пехоты ВСУ Виктор Сикоза, наши бойцы вынуждено открыли "ответку", так как существовала реальная угроза их жизни.

"Ответка" была из ЗУ-23, после этого они наш огонь пытались подавить танками. Морпехи отошли ловко, хорошенько "всыпали" им, и боевики запросили перемирие", - рассказал военный.

Сообщается, что террористы начиная с 15 марта только в боях под Широкино потеряли более 10 убитыми и ранеными.

 

 

Источник from-ua.com



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, АТО, Широкино, ВСУ, обстрелы
 
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