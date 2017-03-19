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На допросе в СБУ Савченко призналась, что стреляла вместе с боевиками "ДНР"
Служба безопасности Украины провела допрос народного депутата Надежды Савченко в связи с ее пребыванием на оккупированной территории. Об этом рассказал глава СБУ Василий Грицак, пишет 112.ua.
"На большинство вопросов, которые задавал следователь, она, ссылаясь на ст. 63 Конституции, отказывалась отвечать. Но в то же время подтвердила факты, обнародованные в СМИ, об участии в стрельбах вместе с участниками незаконных вооруженных формирований", - отметил Грицак.
Вместе с тем, по его словам, СБУ проверяет также информацию о подстрекательстве со стороны Савченко военнослужащих Вооруженных сил Украины к акциям неповиновения.
Напомним, ранее Надежда Саченко заявляла, что не считает главарей "ЛНР" и "ДНР" Плотницкого и Захарченко террористами."Для меня Захарченко и Плотницкий не являются террористами. Надо открыть военный устав, правила ведения войны и почитать, что такое терроризм. Нет, террористами они не являются. Есть четко определенный набор понятий того, что считается терроризмом. Там есть часть сепаратистов и часть коллаборантов. Есть часть оккупированного населения", - говорила нардеп.
Источник 62.ua
Теги: Украина, Донбасс, СМИ, СБУ, ДНР, ЛНР, стрельбы
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