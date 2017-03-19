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Российско-террористические войска дважды напали на позиции АТО: Водяное и Павлополь были атакованы из мощных артустановок

19.03.2017 12:02
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Российско-террористические войска дважды напали на позиции АТО: Водяное и Павлополь были атакованы из мощных артустановок

Российско-террористические войска по-прежнему проводят десятки провокационных обстрелов армии Украины на временно оккупированном Донбассе с применением запрещенного вооружения.

Пресс-центра штаба АТО информирует о том, что на мариупольском направлении для поражения позиций ВС Украины вблизи Водяного и Павлополя враг дважды использовал артиллерию калибра 122.

Сообщается, что в районе Широкино враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, российско-оккупационные войска атаковали укрепления АТО в районе Марьинки и Гнутового из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов.

Источник dialog.ua



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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