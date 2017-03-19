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Россия создала комитет по интеграции «ДНР» и «ЛНР»
17 марта в крымской Ялте состоялось первое учредительное собрание созданного Интеграционного комитета «Россия – Донбасс», где поднимались вопросы взаимодействия «ДНР» и «ЛНР» с Российской Федерацией во всех секторах жизнедеятельности. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.
Отмечается, что ИК «Россия – Донбасс» создан как постоянно действующая общественная структура, деятельность которой будет нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции неподконтрольной части Донбасса с Российской Федерацией.
«Глава ДНР» Александр Захарченко заявил, что экономическая и транспортная блокада региона со стороны Украины, сделала неподконтрольную часть Донбасс полностью независимой экономически и готовой к полномасштабной переориентации на российский рынок. «Процесс переориентации экономики Донбасса займет какое-то время, на этом пути будут сложности, но процесс уже запущен и интенсивно развивается. Сегодня мы занимаемся восстановлением старых экономических связей. Переходим на российские рынки, российское сырье. Уже пошли первые партии товаров в Российскую Федерацию. Все больше продукции, производимой в ДНР, уходит на российский рынок», — сказал Захарченко.
В частности, он заявил о планах поставки угля и металла в Крым. «Крыму нужен наш уголь и металл. Республики Донбасса нуждаются в продуктах питания и винах, производимых в Крыму», – отметил «глава ДНР».
В свою очередь «глава ЛНР» Игорь Плотницкий также сообщил, что «республика» за 2 года намерена отправить в Крым 3,5 млн тонн угля. «У нас заключен контракт, он действует. Это реальные вещи, которые происходят уже», – сказал он.
Как сообщалось ранее, Игорь Плотницкий и Александр Захарченко 15 марта прибыли в аннексированный Крым для участия в первом заседании комитета, а также в мероприятиях, посвященных третей годовщине «Крымской весны».
Источник dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, интеграция, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий
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