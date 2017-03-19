Ситуация в пунктах пропуска 19 марта

19.03.2017 14:21

Сегодня утром, 19 марта, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. Пользователи соцсетей отмечают проблемы с пересечением блокпоста «ДНР» в районе КПВВ «Новотроицкое» из-за того, что в результате ночных обстрелов обесточен примыкающий поселок Еленовка.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 30700 человек и 4700 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 6690 человек и 850 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7200 человек и 1330 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6635 человек и 1515 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4285 человек и 1050 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший) – 5920 человек.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 50/150;

КПВВ «Марьинка» – 150/130;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/0;

КПВВ «Гнутово» – 30/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

На КПВВ «Марьинка» утром 19 марта по обе стороны образовались большие очереди. В 8:00 проезда в направлении Донецка ожидали до 140 автомобилей. Пробка в сторону Курахово перед нулевым украинским блокпостом сейчас заканчивается «за второй электроопорой».

Андрей, житель Донецка: «2:00. В Донецк, со вчерашнего дня никто не остался ночевать, на данный момент в сторону Донецка 10 машин».

Игорь, житель Донецка: «4:10. Очередь на Донецк не больше 15 машин. Торгаши отцепили все до перекрестка, и не пускают. 6:50. Очередь до 2-й посадки».

Игорь, житель Макеевки: «6:10. Чуть больше сотни на нулевом БП в сторону Курахово».

Татьяна, жительница Донецка: «На Донецк в 8:00 очередь была не доезжая 2 посадки (примерно 130-140 машин)».

Роман, житель Донецка: «В сторону Курахово очередь за 2 опорой, дальше не видно, дождь идет».

На КПВВ «Майорск» утром 19 марта в очередях в сторону Бахмута (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) и в направлении Горловки наблюдается значительное скопление автомобилей. По состоянию на 6:30 проезда в сторону неподконтрольной Киеву территории перед украинским блокпостом ожидали приблизительно 120 машин. В очереди на блокпосту «ДНР» в направлении Бахмута собралось до 300 автомобилей, скопление пешеходов также значительное.

Артем, житель Головки: «На 6:45 (время мск) утра много людей и пеших. Света нет на БП. 6:50. На ДНР БП машин много. На Майорске нулевом машин немного. Но в несколько рядов. 7:20. Перед самим блокпостом (0-й Майорск) военные фильтруют очередь. Поехала льгота. Пеших много, чел. 250 точно есть, в несколько рядов стоят».

Оксана, жительница Макеевки: «В 6:00 приехали на Майорск (в сторону Горловки) были приблизительно 120, началось движение в 7:30, время киевское».

Ольга, жительница Донецка: «8:20. На ДНР паспортном очередь огромная, стоим три часа, продвинулись машин на пять. Впереди очень много машин и льготы тоже много».

Игорь, житель Донецка: «8:45. Очередь на паспортный ДНР аж в Никитовке. Движения нет. На 8:00 были где-то 300. Развернулись и уехали. На паспортном очередь в несколько рядов. Пеших очень много. Точно не скажу. Плюс еще автобусов 20 стояло с людьми, чтоб под дождь не выгонять».

КПВВ «Новотроицкое»: большое количество автомобилей собралось в очереди в сторону Волновахи перед КПП «ДНР» «Еленовка», пробка здесь заканчивается за церковью. По состоянию на 8:10 машины через блокпост «ДНР» не пропускали, так как Еленовка обесточена в результате ночного обстрела.

Ольга, жительница Макеевки: «7:05. Мама звонила, очередь за церковью в сторону Мариуполя».

Ирина, жительница Донецка: «8:10. Никого не пропускают, у них света нет».

Нина, жительница Донецка: «9:15. Еленовка, на Мариуполь. За церковью машины стоят».

Елена, жительница Еленовки: «Лучше не ехать, идет ремонт линии электропередач, сидим без света. РЭС сказал, что только к вечеру сделают всем».

Николай, житель Донецка: «Простоял 2 часа, вернулся домой! Очередь от заправки».

На КПВВ «Гнутово» скопление транспорта по обе стороны было относительно незначительным. Так, проезда в направлении Донецка здесь ожидали 26 автомобилей, в Мариуполь – в два раза больше. Перед КПП «ДНР» «Октябрь» очередь в сторону подконтрольной украинской власти территории заканчивается возле знака «Куликово».

Андрей, житель Донецка: «6:05. Очередь на Донецк 7 машин. 7:00 26 машин. 7.20. На Мариуполь – 50 машин».

Валерия, жительница Донецка: «6:20. Еду на Мариуполь, стоим, около 20-ти машин».

Владимир, житель Донецка: «9:20. На Гнутово точно пропускают, очередь от знака "Куликово"».

Источник dnews.dn.ua