Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть

19.03.2017 19:01

Блогер Станислав Васин рассказал о впечатлениях во время пересечения линии разграничения на Донбассе. Об этом Васин написал на своей странице в Фейсбук.



«И вышло их великое множество за пенсией, И были они голодны, и дрались за место в автобусе…»

На блокпостах – безумие и жесть. Очереди из авто в четыре ряда, пеших – более 300. Пенсионерам пришли смски о пенсиях – и они рванули на блокпосты. В этот раз мне не повезло – полпути проехал своим ходом. Оказалось, общественным транспортом – из-за экономии – пользуются в основном старики, так что в автобусе из молодых нас было всего трое. Зато ещё до нулевого каждого уже трижды допросили. Допрос духовный. Пример с пареньком-студентом: «Чего не воюешь? Семья, дети?» – «Да не, я ж ещё молодой, рановато». – «В твоём возрасте были уже герои Светского Союза»… – И всё в таком духе. Потом это чудо заходит в автобус и спрашивает: «За пенсией едете?

Платят вам хоть что-то ещё эти ушлёпки?» – «Платят, сынок, платят». Духовная бабуля не заметила, что я сел сзади неё, и шёпотом своей коллеге сказала «молодцы ребята, хорошо прям досматривают». Блд, если б ей четвёртый раз приходилось шкафу в форме «СПЕЦНАЗ» рассказывать бред, я б на неё посмотрел. Ладно, приехали, водитель говорит «выходите, пешком быстрее контроль пройдёте». Вышли: дождь, +3, ветер. Стали. Лично я вытерпел 3 часа и продвинулся метров на 70. Ног от холода уже не чувствовал и вернулся в автобус. Очередь тоже духовная: все сплочены и хаят войну, пока не открывается булгаковский магазинчик и не доходит дело до следующей пятёрки, которую забирают к окошкам. Тут начинается мордобой и проклятья, ибо очередь из людей – это вовсе не очередь, а нагромождение под дождём из 5-5.5 рядов.

Пока стоял, женщина поделилась: «Это вы ещё не ехали на той неделе: пенсионеры – как вкопанные, ни шагу ни вправо, ни влево. А девочки бедные, студентки – замёрзли, плачут, из сумок повытаскивали всё что можно – всё равно холодно. В автобусы, которые уже по очереди проходят, ломятся толпами с дракой, как сегодня. Водитель их буквально ногами спихивает». Заехали уже на украинский КПВВ – начали ложиться мины где-то рядом в поле. Вообще – было тихо всё время, а тут вдруг такой пздц.

Интересно, что рядом с нами уже стоял боец, смотрел паспорта. И в момент, когда все начали охать «ой, что это?» – он даже внимания не обратил, и дальше листал паспорта, ибо все мы тут в одной лодке, и охать нет смысла.

В общем, есть недореспублики, есть – Украина, а есть – свой отдельный, не связанный с реальностью мир, где одичалые люди справляют нужду в кустах, срывают друг друга со ступеней автобуса, боевики берут взятки (скоро отдельной категорией станут те, кто их не даёт) – и при всём этом, где-то в стороне, идёт уже никому не понятная эта война.

На подъезде к макеевскому коксохиму стоит блокпост «ДНР». Рядом со мной сидел какой-то паренёк с Ясиноватой, слышу – «еб*ть…». Смотрю в окно – а там, кроме самого патрульного, стоит чудо в камуфляже. Но если казаки носят папахи – этот стоит в белой соболиной шапке, только без хвоста. Я бы даже сказал – в белоснежной, посреди которой влеплена красная звезда. Что бы там ни говорили, но то, что здесь создала Россия, – в самой РФ вы не увидите никогда. Это какой-то сюрреализм среди пепла и проломленных минами крыш. Хз, откуда взялись эти люди, но если они и раньше ходили рядом и ждали, когда можно будет напялить белые меха на башку с советской звездой… не знаю. Другая реальность за блокпостами. Абсолютно. И люди другие – даже радио. На нашем КПВВ играл Тартак «Мене вже немає». Только проехали нулевой «ДНР» – «А белый лебедь на пруду качает павшую звезду…». Возле персонажа в шапке и вовсе начался хит «А на войне – как на войне, подруга, вспомни обо мне…». В общем, как-то так…», - отметил Васин.

Источник 62.ua