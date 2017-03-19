- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана 12:40
- Российско-террористические войска дважды напали на позиции АТО: Водяное и Павлополь были атакованы из мощных артустановок12:02
- Командир спецназа полиции Донецкой области будет судиться с депутатом. ВИДЕО 11:38
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- В Донецкой области изъяли контрафактного алкоголя на 30 миллионов 09:50
- СМИ узнали, как "ДНР" и "ЛНР" готовятся к присоединению к России 08:25
- На Донбассе ранены пять бойцов ВСУ – штаб07:55
- "Будет у меня много голубей и война обязательно закончится!" - о чем мечтают дети Донбасса (ФОТО)21:28
- Полицейские Донетчины всегда готовы прийти на помощь, но просят не использовать номера экстренных служб для шуток21:06
- Блокада Донбасса: дончане считают себя украинцами и не понимают, почему Киев от них отгородился (ВИДЕО)20:50
«Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
Украинский журналист Артем Фурманюк обвинил полковника полиции Юрия Голубана в государственной измене, заявив, что тот воевал на стороне террористов «Донецкой народной республики». Соответствующее заявление Фурманюк опубликовал в Facebook.
По его словам, Голубана в свое время задерживали сотрудники Службы безопасности Украины за связи с главарем террористической группировки «Восток» Александром Ходаковским.
«Задержали его за то, что узнали о его прямой мобильной связи с главарем террористической группировки «Восток» Ходаковским во время боев за донецкий аэропорт», – подчеркнул журналист.
Фурманюк отметил, что сам Ходаковский также подтвердил информацию о мобильных «созвонах» «Востока» с Голубаном.
«Кстати, по словам Ходаковского, Голубан незадолго до своего перехода на украинскую сторону также прятался за балаклавой, как и Гришин (Семен Семенченко. – Ред.)», – заявил журналист.
По словам Фурманюка, надежные источники подтверждают, что Голубан на самом деле работал в управлении «А» Донецкого областного СБУ под руководством именно Ходаковского.
«У меня по крупицам начала появляться и новая информация об этом предателе. Кстати, как оказалось, то, что он воевал на стороне «ДНР», для многих рядовых жителей Донецка не секрет», – резюмировал журналист.
Источник ukr-biz.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, СБУ, ДНР, АТО
- Прекращена деятельность канала переправки нелегалов через государственную границу
- СБУ ищет человека, растратившего чужое имущество
- 58 украинских заложников на 228 сепаратистов - Украина готова идти на уступки
- СБУ ликвидировала в Донецкой области агентурную сеть "ДНР"
- Из «ДНР» изгнали «Человека в беде»
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана 12:40
- Российско-террористические войска дважды напали на позиции АТО: Водяное и Павлополь были атакованы из мощных артустановок12:02
- Командир спецназа полиции Донецкой области будет судиться с депутатом. ВИДЕО 11:38
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- В Донецкой области изъяли контрафактного алкоголя на 30 миллионов 09:50
- СМИ узнали, как "ДНР" и "ЛНР" готовятся к присоединению к России 08:25
- На Донбассе ранены пять бойцов ВСУ – штаб07:55
- "Будет у меня много голубей и война обязательно закончится!" - о чем мечтают дети Донбасса (ФОТО)21:28
- Полицейские Донетчины всегда готовы прийти на помощь, но просят не использовать номера экстренных служб для шуток21:06
- Блокада Донбасса: дончане считают себя украинцами и не понимают, почему Киев от них отгородился (ВИДЕО)20:50
- В Кривом Роге беременная женщина бросилась под колеса авто13:01
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана 12:40
- Санкции против 5-ти украинских банков: вкладчики могут остаться без своих средств12:20
- Российско-террористические войска дважды напали на позиции АТО: Водяное и Павлополь были атакованы из мощных артустановок12:02
- Командир спецназа полиции Донецкой области будет судиться с депутатом. ВИДЕО 11:38
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Эро и Лавров договорились об активизации работы в "нормандском формате" по Украине10:41
- В Украине в следующем году запрет на игорный бизнес хотят отменить. Эксперты: это даст госбюджету 12 млрд в год 10:20
- Украина вернет свободу жителям оккупированного Крыма – Климкин10:03
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса
- С 1 мая в Украине увеличат пенсии
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- Очереди на блокпостах Донбасса: "ночующие" и "торговля местами" - информация от очевидцев
- Испытание блокпостами: после 10 часов в очереди на КПВВ люди возвращаются домой
- "Донбасс Арена" доживает последние дни, увольняют всех сотрудников, даже тех, кто занимается гуманитаркой
- "Денег нет и не предвидится, но верим в чудо" - на "отжатом" Енакиевском металлургическом решали будущее завода
- В оккупированном Донецке на ярмарке рекламировали товары местного производства (ФОТО)