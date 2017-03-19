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«Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана

19.03.2017 12:40
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«Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана

Украинский журналист Артем Фурманюк обвинил полковника полиции Юрия Голубана в государственной измене, заявив, что тот воевал на стороне террористов «Донецкой народной республики». Соответствующее заявление Фурманюк опубликовал в Facebook.

По его словам, Голубана в свое время задерживали сотрудники Службы безопасности Украины за связи с главарем террористической группировки «Восток» Александром Ходаковским.
«Задержали его за то, что узнали о его прямой мобильной связи с главарем террористической группировки «Восток» Ходаковским во время боев за донецкий аэропорт», – подчеркнул журналист.
Фурманюк отметил, что сам Ходаковский также подтвердил информацию о мобильных «созвонах» «Востока» с Голубаном.
«Кстати, по словам Ходаковского, Голубан незадолго до своего перехода на украинскую сторону также прятался за балаклавой, как и Гришин (Семен Семенченко. – Ред.)», – заявил журналист.
По словам Фурманюка, надежные источники подтверждают, что Голубан на самом деле работал в управлении «А» Донецкого областного СБУ под руководством именно Ходаковского.
«У меня по крупицам начала появляться и новая информация об этом предателе. Кстати, как оказалось, то, что он воевал на стороне «ДНР», для многих рядовых жителей Донецка не секрет», – резюмировал журналист.

Источник ukr-biz.com.ua



Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, СБУ, ДНР, АТО
 
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