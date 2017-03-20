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Кількість загиблих під Водяним зросла - штаб АТО

20.03.2017 19:25
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Кількість загиблих під Водяним зросла - штаб АТО

Раніше повідомлялося, що після обіду у понеділок, 20-го березня, російсько-окупаційні війська на Донбасі відкрили масований вогонь з реактивних систем залпового вогню, танків, артилерії та гранатометів, в результаті чого загинув 1 український солдат на ще 8 отримали поранення. Станом на 16:30 ситуація дещо змінилася: ще один захисник України з числа поранених помер у лікарні. Про це на сторінці у Фейсбуці уточнив прес-центр штабу АТОпередає replyua.net.

«Згідно з уточнено інформацією, а наслідок обстрілів в районі Водяного на Маріупольському напрямку загинуло 2 українських військовослужбовців. Поранення отримали семеро захисників» , - зазначили в уточненні. Як повідомлялося раніше, 19-го березня російсько-терористичні війська значно зменшили кількість обстрілів по всій лінії розмежування. Всього за добу було зафіксовано 50 випадків порушення режиму тиші. Експерти зазначали, що така ситуація може бути спричинена погодними умовами: через відлигу грунт став м’яким та «важким» для проходження військової техніки. Але вже на наступний день, сьогодні, проросійські терористи «виправили» свою вчорашню «втрату» - компенсували за вчорашній день. 



Теги: Донбасс, война, бой, АТО, Водяное
 
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