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Водяное опять осыпали «Градом»: силы АТО несут потери
Один украинский военнослужащих погиб, восемь получили ранение вследствие обстрела незаконными вооруженными формирования позиций сил антитеррористической операции под с.Водяное Волновахского района Донецкой области в понедельник, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Как отмечается в сообщении, обстрел велся из реактивных систем залпового огня "Град" и другого крупнокалиберного вооружения, подлежащего отводу согласно Минским договоренностям.
"Сегодня 20 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили Минские договоренности и пытаются сделать все возможное, чтобы сорвать процесс отведения тяжелого вооружения от линии разграничения. Позиции украинских войск в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении были обстреляны оккупантами с применением РСЗО БМ-21 "Град", 152-мм и 122-мм артиллерии, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов", - сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook.
"По предварительной информации, в результате боев на Мариупольском направлении погиб военнослужащий, еще 8 украинских защитников получили ранение", - говорится в сообщении.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, обстрел, АТО, Водяное
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