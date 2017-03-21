23 марта в "ДНР" прибудет очередная "братская помощь" от РФ

21.03.2017 11:02

63-й по счету «гуманитарный конвой» МЧС России 23 марта доставит в «ДНР» около 330 тонн детского питания.

В пресс-службе «МЧС ДНР» сообщают: «Двадцать третьего марта 2017 года в Донецкую Народную Республику прибудет 63-й по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации».

В «МЧС ДНР» сообщили, что колонна будет сформирована из 20 автомобилей. Они доставят более 330 тонн помощи. По предварительным данным, это проду