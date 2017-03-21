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23 марта в "ДНР" прибудет очередная "братская помощь" от РФ
21.03.2017 11:02
63-й по счету «гуманитарный конвой» МЧС России 23 марта доставит в «ДНР» около 330 тонн детского питания.
В пресс-службе «МЧС ДНР» сообщают: «Двадцать третьего марта 2017 года в Донецкую Народную Республику прибудет 63-й по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации».
В «МЧС ДНР» сообщили, что колонна будет сформирована из 20 автомобилей. Они доставят более 330 тонн помощи. По предварительным данным, это проду
Фото: ipress.ua/
Теги: Россия, Донбасс, гуманитарная помощь
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