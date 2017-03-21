Адепт "русского мира" Захар Прилепин, воюющий за "ДНР", заявил, что торговец окорочками Захарченко смог бы выиграть президентские выборы в Украине

21.03.2017 17:53

Один из идеологов "русского мира", российский писатель и террорист "ДНР" Захар Прилепин заявил, что "честные и прозрачные" президентские выборы в Украине с участием главаря "ДНР" Александра Захарченко закончились бы его победой.

"Порошенко и Тимошенко проиграли... Во втором туре, в сложной борьбе, но проиграли бы", – сказал Прилепин в интервью МК, пишет "Обозреватель".

По его словам, не стоит сомневаться в признании РФ "республик" Донбасса, поскольку этого желают "большинство русских людей".

По его словам, агрессия России против Украины является "восстанием русского народа, не пожелавшего играть в ересь квазиукраинства и "идти в Европу", где, "никто ни русских, ни украинцев не ждёт и за европейцев не считает, не считал и считать не будет".

"Донбасс будет русским. Этого желают все нормальные русские люди, а их большинство", – заявил Прилепин.

Напомним, что Прилепин стал "заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом" террористов "ДНР", получив при этом "звание майора".