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Адепт "русского мира" Захар Прилепин, воюющий за "ДНР", заявил, что торговец окорочками Захарченко смог бы выиграть президентские выборы в Украине
Один из идеологов "русского мира", российский писатель и террорист "ДНР" Захар Прилепин заявил, что "честные и прозрачные" президентские выборы в Украине с участием главаря "ДНР" Александра Захарченко закончились бы его победой.
"Порошенко и Тимошенко проиграли... Во втором туре, в сложной борьбе, но проиграли бы", – сказал Прилепин в интервью МК, пишет "Обозреватель".
По его словам, не стоит сомневаться в признании РФ "республик" Донбасса, поскольку этого желают "большинство русских людей".
По его словам, агрессия России против Украины является "восстанием русского народа, не пожелавшего играть в ересь квазиукраинства и "идти в Европу", где, "никто ни русских, ни украинцев не ждёт и за европейцев не считает, не считал и считать не будет".
"Донбасс будет русским. Этого желают все нормальные русские люди, а их большинство", – заявил Прилепин.
Напомним, что Прилепин стал "заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом" террористов "ДНР", получив при этом "звание майора".
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, выборы, ДНР, Захарченко, Захар Прилепин
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