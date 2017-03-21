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Боевик Басурин напугал жителей "республики" "ведьмами" из "Правого сектора"
21.03.2017 17:04
"Замкомандующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки в "ДНР" в результате обстрелов повреждения получили детский сад, школа и около шести домостроений. При этом под обстрел попала многоэтажка в оккупированном Докучаевске, где пострадали две квартиры, сообщают сепаратистские СМИ.
Также, Басурин заявил, что по данным "разведки ДНР" в районе Бахмута рзамечено прибытие подразделения "Ведьмы" ДУК "Правый сектор". В ее состав входит женская снайперская группа.
Фото: https://dan-news.info/
Теги: Донбасс, Эдуард Гурвиц, снайпер, Правый сектор, ДНР, обстрелы
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