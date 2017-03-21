Боевики на Донбассе требуют от родственников погибших украинских военных деньги за выдачу тел

21.03.2017 14:08

Волонтер из Мариуполя Лилия Украинская (Лилия Болбат) уверяет, что оккупанты Донбасса наживаются на погибших защитниках Украины.

«Погибли наши ребята. Тела остались на неподконтрольный территории. С телефона погибшего парня, орки позвонили маме и сказали: мы убили вашего сына. Готовьте деньги, чтобы забрать тело, — пишет Лилия на своей страничке в Facebook. — С нами воюют не люди. Это твари какие-то, у которых нет ничего святого, ничего человеческого…»