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Боевики описали имущество "отжатого" отеля Park Inn в Донецке

21.03.2017 21:34
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Боевики описали имущество "отжатого" отеля Park Inn в Донецке

Боевики провели опись имущества захваченного ими отеля Park Inn в Донецке. Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает "ДонПресс".

«#Донецк Сеня в присутствии"понятых"из Минсдоха"новое» ДЫРоруководство описывало имущество «ПаркИнн"а», — отмечают очевидцы.

В этом отеле проживают представители миссии ОБСЕ. Однако ни один и зних на это событие не отреагировал. «Реакция „квартирантов“ из ОБСЕ неизвестна», — добавил автор.

(Орфография и стилистика комментариев полностью сохранены).


Фото: https://www.google.com.ua

Теги: Донецк, Донбасс, отель, имущество, ОБСЕ, боевики
 
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