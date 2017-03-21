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Боевики призывают рабочих "отжатых" предприятий оставаться в "республике" и работать на благо "ДНР" (ВИДЕО)

21.03.2017 17:11
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Боевики призывают рабочих "отжатых" предприятий оставаться в "республике" и работать на благо "ДНР" (ВИДЕО)

Об этом в соцсети написал блогер Станислав Васин. Он и разместил в facebook видео с Ясиноватского машзавода.

"Собрали коллектив ЯМЗ и записали обращение к «трудящимся ДНР», чтобы те не покидали пределы «республики» и оставались работать на отжатых предприятиях.
«Нельзя иметь одну государственность – и иметь 80 % промышленного потенциала, ориентированного на государство, которое с нами воюет. За те деньги, которые зарабатываются там и которые перечисляются в виде налогов в Украину – они же потом покупают эти снаряды и посылают их на нас. Ну, это ж неправильно?» – А. Ходаковский. 
P.S. Ему бы с Семенченко о крови побеседовать – нашли бы общий язык", - написал Васин.



Фото: укроп.org

Теги: Донбасс, Ясиноватая, работа, собрание
 
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