Боевики призывают рабочих "отжатых" предприятий оставаться в "республике" и работать на благо "ДНР" (ВИДЕО)

21.03.2017 17:11

Об этом в соцсети написал блогер Станислав Васин. Он и разместил в facebook видео с Ясиноватского машзавода.

"Собрали коллектив ЯМЗ и записали обращение к «трудящимся ДНР», чтобы те не покидали пределы «республики» и оставались работать на отжатых предприятиях.

«Нельзя иметь одну государственность – и иметь 80 % промышленного потенциала, ориентированного на государство, которое с нами воюет. За те деньги, которые зарабатываются там и которые перечисляются в виде налогов в Украину – они же потом покупают эти снаряды и посылают их на нас. Ну, это ж неправильно?» – А. Ходаковский.

P.S. Ему бы с Семенченко о крови побеседовать – нашли бы общий язык", - написал Васин.



