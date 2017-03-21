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Архив - Донецкая область

Боксер из Мариуполя стал бронзовым призером чемпионата Европы

21.03.2017 20:47
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Боксер из Мариуполя стал бронзовым призером чемпионата Европы

Боксер из Мариуполя Ростислав Белостоцкий завоевал "бронзу" чемпионата Европы среди мужчин в возрастной группе до 22 лет. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.


С 13 по 22 марта в румынском городе Браила проходит чемпионат Европы по боксу среди мужчин в возрастной группе до 22 лет. 

Донецкую область на соревнованиях успешно представил спортсмен мариупольской КДЮСШ "Лидер" Ростислав Белостоцкий, воспитанник тренера Ярослава Подмастерчика. 

"Наш боксер выступал в весовой категории до 49 кг, где за награды сражались 14 спортсменов. Согласно жеребьевке, первый бой на чемпионате Белостоцкому предстояло провести в четвертьфинале 18 марта. Там его соперником стал представитель Венгрии Габор Вирбанте, и Ростиславу удалось одержать победу. В полуфинале 20 марта спортсмену Донетчины противостоял француз Биллял Беннама, и, к сожалению, Белостоцкий уступил оппоненту", - говорится в сообщении. 

Таким образом, мариупольский боксер получил бронзовую медаль чемпионата Европы. 


Фото: dn.gov.ua/

Теги: Донбасс, Мариуполь, бокс, Чемпионат Европы, броневик
 
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