Боксер из Мариуполя стал бронзовым призером чемпионата Европы

21.03.2017 20:47

Боксер из Мариуполя Ростислав Белостоцкий завоевал "бронзу" чемпионата Европы среди мужчин в возрастной группе до 22 лет. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



С 13 по 22 марта в румынском городе Браила проходит чемпионат Европы по боксу среди мужчин в возрастной группе до 22 лет.



Донецкую область на соревнованиях успешно представил спортсмен мариупольской КДЮСШ "Лидер" Ростислав Белостоцкий, воспитанник тренера Ярослава Подмастерчика.



"Наш боксер выступал в весовой категории до 49 кг, где за награды сражались 14 спортсменов. Согласно жеребьевке, первый бой на чемпионате Белостоцкому предстояло провести в четвертьфинале 18 марта. Там его соперником стал представитель Венгрии Габор Вирбанте, и Ростиславу удалось одержать победу. В полуфинале 20 марта спортсмену Донетчины противостоял француз Биллял Беннама, и, к сожалению, Белостоцкий уступил оппоненту", - говорится в сообщении.



Таким образом, мариупольский боксер получил бронзовую медаль чемпионата Европы.