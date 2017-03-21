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Архив - Донецкая область

"Донбассэнерго" потеряло контроль над Старобешевской ТЭС

21.03.2017 16:01
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"Донбассэнерго" потеряло контроль над Старобешевской ТЭС

ПАО "Донбассэнерго" фактически утратило операционно-хозяйственное управление своим основным активом в оккупированной части Донбасса - Старобешевской ТЭС (поселок Новый свет, Донецкой область). Об этом сообщил источник на предприятии, передает "Экономическая правда".

"Как таковой, "национализации" станции (Старобешевской ТЭС – ЭП) не было, но обеспечивать ее работу мы уже не можем", - сообщил источник.

По его словам, после начала процесса так называемой "национализации" активов в ОРДЛО, "Донбассэнерго" потеряло возможность собирать средства с ключевых потребителей из оккупированного региона (их костяк был сформирован из недавно "национализированных" промпредприятий группы СКМ). При этом на Старобешевскую ТЭС стало невозможно поставлять материалы и оборудование, необходимые для обеспечения ее работы.

"Поставки угля на станцию идут точно не через нас", - сообщил представитель ПАО.

Напомним, ДТЭК предостерег "Донбассэнерго" от закупок угля с "национализированных" предприятий группы.

Одним из главных публичных совладельцев ПАО "Донбассэнерго" является основатель угольного трейдера Clarkson, донецкий бизнесмен Андрей Черный, который, как предполагается, "фронтирует" на предприятии интересы основателя группы "Мако" Александра Януковича.


Фото: energetika.in.ua/

Теги: Донбасс, Старобешево, контроль, ТЭС
 
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