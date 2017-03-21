"Донбассэнерго" потеряло контроль над Старобешевской ТЭС

21.03.2017 16:01

ПАО "Донбассэнерго" фактически утратило операционно-хозяйственное управление своим основным активом в оккупированной части Донбасса - Старобешевской ТЭС (поселок Новый свет, Донецкой область). Об этом сообщил источник на предприятии, передает "Экономическая правда".



"Как таковой, "национализации" станции (Старобешевской ТЭС – ЭП) не было, но обеспечивать ее работу мы уже не можем", - сообщил источник.



По его словам, после начала процесса так называемой "национализации" активов в ОРДЛО, "Донбассэнерго" потеряло возможность собирать средства с ключевых потребителей из оккупированного региона (их костяк был сформирован из недавно "национализированных" промпредприятий группы СКМ). При этом на Старобешевскую ТЭС стало невозможно поставлять материалы и оборудование, необходимые для обеспечения ее работы.



"Поставки угля на станцию идут точно не через нас", - сообщил представитель ПАО.



Напомним, ДТЭК предостерег "Донбассэнерго" от закупок угля с "национализированных" предприятий группы.



Одним из главных публичных совладельцев ПАО "Донбассэнерго" является основатель угольного трейдера Clarkson, донецкий бизнесмен Андрей Черный, который, как предполагается, "фронтирует" на предприятии интересы основателя группы "Мако" Александра Януковича.