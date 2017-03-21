ДТЭК предупредил "Донбассэнерго" не закупать уголь, добытый в "ЛДНР"

ДТЭК направил официальное письмо в адрес компании "Донбассэнерго" с предостережением не закупать уголь, произведенный на временно неконтролируемой территории.



ДТЭК напоминает, что с потерей управления предприятиями компания отслеживает попытки незаконного перемещения и использования антрацита, сообщает Минпром.



На складах предприятий, вышедших из под управления ДТЭК, осталось порядка 430 тыс. тонн углей марки А/Т. С принятием решения СНБО о прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения существует высокая вероятность незаконного сбыта данного угля на ТЭС, которые расположены на неконтролируемой территории, в частности, на Старобешевскую ТЭС ПАО "Донбассэнерго".



Компания подчеркивает, что покупка этого угля является преступлением, предусмотренным ст.209 Уголовного кодекса Украины, – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Своим письмом ДТЭК предупреждает, что в случае незаконной покупки или использования угля компания будет преследовать по закону всех причастных к этому процессу лиц и потребует привлечения их к уголовной ответственности, в том числе за финансирование терроризма.



"Представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" не смогут продавать уголь на территории Украины поэтому, в первую очередь, будут использовать его для обеспечения ТЭС и производства электроэнергии на неконтролируемой территории. Естественно, это будет дешевый ресурс, ведь он, по сути, нелегальный. Наша обязанность – предупредить об этом всех возможных покупателей", – отметил руководитель антикризисного штаба ДТЭК Денис Диденко.