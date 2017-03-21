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Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки
Общественная организация «Донбасс SOS», комментируя унизительную процедуру прохождение физической идентификации (ей в отделениях «Ощадбанка» мучают переселенцев-пенсионеров), требует опубликования единых правил физической идентификации и единых разъяснений среди всех отделений «Ощада».
Вот, что пишет «Донбасс SOS» на своей страничке в Facebook:
Беря во внимание внутреннее распоряжение Ощадбанка, главное различия, касается момента исчисления сроков прохождения физической идентификации. Ранее «Ощадбанк» определял что «дата блокировки расходных операций по электронному пенсионному удостоверению (ЭПУ) (в случае не прохождения обязательной физической идентификации) будет определяться автоматически, отсчет которой начинается с первого числа месяца выпуска ЭПУ, нанесенного на ее лицевой стороне.». Данное утверждение опубликовано в том числе на сайте Ощадбанка (http://www.oschadbank.ua/…/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D…).
В свою очередь, внутренне распоряжение «Ощадбанка» определяет:
Для ЭПУ и обычных карт, выпущенных и активированных до 24 февраля 2017 года, датой отсчета принято считать 1-е число месяца, в котором таковая была активирована.
Для всех карт и ЭПУ, которые выпущены после 24 февраля 2017 года, датой отсчета будет считаться дата активации. Соответственно, датой блокировки будет являться конкретный день, а в случае если таковой припадает на выходной-первый рабочий день.
Также стоит отметить, что согласно этому же внутреннему распоряжению, для прохождения физической идентификации держатель карты может обратиться в любое отделение банка имея при себе карту/ЭПУ и паспорт. Сама процедура заключается в осуществление любой операции через терминал в кассе банка с введением ПИН-кода.
Однако на практике это далеко не так. К примеру, вот что нам сообщил переселенец из Краматорска:
«Сегодня мне представилась возможность пройти идентификацию как клиент-ВПО-пенсионер имеющий ЭПУ и проживающий в г. Краматорск уже 3-й год. Процедура заняла 40 минут. Мне в «нагрузку» выдали еще одну кредитную карточку, взяли страховку на 15 грн. Провели фотосессию на фоне таблички с ФИО кассира, 1-й страницы моего паспорта и ЭПУ, а потом еще и с новой кредитной карточкой.
Такой унизительной процедуры я не мог представить. Куда мы идем? Как в концлагере. Первоначально было указано, что для идентификации необходимо обратиться в любое отделение Ощадбанка с ЭПУ паспортом , и осуществить любую операцию на пос-терминале в кассе с введением пин-кода…»
Также, согласно нашей информации, часть людей направляют получать новое ЭПУ после блокировки такого. Отмечаем, что повторно его получать НЕ нужно, поскольку как Постановления Кабинета Министров Украины №637 ««Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам»» (ссылка http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/637-2014-%D0%BF), так и внутренне распоряжение, о котором шла речь ранее, определяют процедуру возобновления расходных операций на основание решения комиссии по возобновлению выплат. Все вроде бы и неплохо, но вот знают ли управления социальной защиты населения, а также управления Пенсионного Фонда, что наступает их время работать? И имеют ли Ощадбанк, Минсоцполитики, Пенсионный фонд Украины четкие и однозначные ответы по дальнейшим действиям?
Во избежание дальнейших недоразумений на местах, мы требуем опубликования единых правил физической идентификации и единых разъяснений среди всех отделений Ощадбанка.
Предлагаем также каждому переселенцу, столкнувшемуся с нарушениями в Ощадбанке, оставлять жалобы в контакт-центре банка: http://www.oschadbank.ua/ua/contact_center/
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Украина, Донбасс, Ощадбанк, идеал, переселенцы
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