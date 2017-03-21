Из-за обстрелов боевиков жители Новоазовского района остались без света и газа, а в оккупированном Зайцево поврежден жилой дом

21.03.2017 11:59

Из-за войны на Донбассе страдают простые люди. Разрушенные дома, отсутствие света и газа - все это принесли на украинский Донбасс "защитники русского мира". Не проходит ни дня, чтобы не сообщалось о разрушениях и повреждениях инфраструктуры как с одной , так и с другой стороны линии разграничения.

Жители трех сел оккупированного Новоазовского района остались без электроснабжения в результате вечерних обстрелов.

"И.о главы райадминистрации" Анатолий Яновский отметил: "Вчера весь день шли бои. Вечером были повреждены линии электропередачи, в результате чего без света остались жители села Наберженое, Коминтерново и Саханка. В Коминтерново еще нет и газа".

В результате ночного обстрела в оккупированном поселке Зайцево из-за прямого попадания снаряда поврежден жилой частный дом.

"И.о. главы Горловской городской администрации" Иван Приходько сообщил: "Сегодня ночью ВСУ обстреляли поселок Зайцево. Прямым попаданием разрушен полностью жилой частный дом по улице Есенина, 8".