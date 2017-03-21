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Кабмин утвердил новые правила перемещения товаров через линию разграничения
Кабмин утвердил новый порядок перемещения товаров через линию соприкосновения. На днях документ вступил в силу. Юристы Всеукраинского благотворительного фонда "Горение" попытались разобраться, что нового в этих правилах.
Согласно Порядку, перевозить товары в зону АТО или из нее можно только с разрешения Государственной фискальной службы и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
Перевозить товары можно через дорожные и железнодорожные контрольные пункты.
Физические лица. Могут перевозить товары в ручной клади или в багаже автомобиля. Перечень, стоимость, вес и количество товаров, которые разрешено перемещать, обязано утвердить МТОТ. Однако правительство еще готовит этот пункт Порядка. Согласно документу, он должен вступить в силу только 4 апреля 2017.
Субъекты хозяйствования. С ними сложнее. Такие лица могут перемещать товары через линию разграничения лишь при условии включения их в особый список. Чтобы попасть в этот список, согласно документу, надо письменно и в электронном виде обратиться в Государственную фискальной службы. Получив разрешение, предприятие может перевозить товары только железнодорожным транспортом.
Товары, которые разрешено перевозить субъекту хозяйствования:
- пищевые продукты, которые соответствуют нормам Закона Украины "О безопасности и качестве пищевых продуктов" и перемещаются в составе гуманитарных грузов;
- лекарственные средства, которые соответствуют нормам Закона Украины "О лекарственных средствах" и изделия медицинского назначения, перемещаемых в составе гуманитарных грузов;
- товары и продукты металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей, объектов критической инфраструктуры. Перевозятся исключительно по перечню, в стоимости, весе и объеме, которые утверждаются общим решением МТОТ и Минэкономразвития.
Другие категории субъектам хозяйствования перевозить запрещено. Без ограничений через линию соприкосновения можно перевозить товары только "с целью оперативного реагирования, предупреждения и ликвидации последствий возникновения особых социальных или экономических обстоятельств, связанных с угрозой жизни и здоровью людей, нарушением нормальных условий жизнедеятельности и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций". Такие исключительные случаи обязательно согласуются с координационным центром и руководителем антитеррористической операции.
Как пишет "Горение"," порядок очень сырой, нормативной базы большей частью нету". Документ обязывает Министерства и другие центральные государственные органы в течение двух месяцев разработать акты, предусмотренные настоящим Порядком.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, порка, ручка, товары для авто, Кабмин, автомобиль, перемены, КПВВ
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