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"Когда грабить уже будет некого и нечего, они рванут в Россию" - жители Ростовской области бояться возвращения "защитников русского мира" с Донбасса
Российский журналист Александр Сотник поделился в сети "криком души" жителя Ростовской области, который в своем письме отобразил настроения жителей граничащего с ОРДЛО района. Россиянин признает, что Ростовская область - глубоко депрессивный, дотационный регион. А больше всего жители области боятся, что боевики из оккупированного Донбасса рванут в Россию, озверелые и с оружием...
"Мне написал один из читателей и зрителей канала Sotnik-TV, и это мнение было бы неправильно оставить без внимания. Публикую письмо с соблюдением анонимности корреспондента – по договоренности с ним", - пишет журналист.
«Мой прогноз: война в Ростовской области. Уже в этом году. Ниже обоснования моего прогноза.
Два плана "Пу".
1). "План А". "Дамбас наш". Сухопутный коридор в Крым, "буфер" от участника блока НАТО. Эйфория, коей не видали ещё ватные женщины в ушанках. Тема кота вместо лидера не обсуждается. Побеждает олигархат, безусловно, заинтересованный в этом. Далее следует всё, что требуется режиму.
2) "План Б". (При крушении "плана А"). Терять нечего. В "Дамбасе" всё выжжено, грабить некого и нечего. Есть боевая сила, ресурсы, голодные и злые боевики. Есть также проблема рейтинга, донбасской миграции и сохранения власти. И это надо решать. Быстро.
Этапы решения:
а). Признание паспортов ДНР-ЛНР (выполнено).
б). "Лидеры" ДНР-ЛНР "просят" признать их Россией. Песков - что-то там про "подумаем, важен формат" (выполнено).
в). После отмены границы все "обиженные украинские шахтёры" на персональных танках едут, естественно, не туда, где транспортное сообщение заблокировано, а ровно в противоположную сторону, в родную новую РНР (Ростовскую область).
г). Вооружённые боевики теперь в России. У них есть работодатель (Кремль), у них есть опыт и желание зарабатывать дальше. Ростовская область - глубоко депрессивный, дотационный регион. Уж не знаю, выдумка ли это, но ходит у нас тут легенда, что Путин нашему «хубернахеру» сказал как-то в сердцах: "Я бы вашу область подарил кому-нибудь".
Вопрос "как подарить?" - сугубо технический, но рискну дать свою версию: пидеры (простите, у меня кнопочка "л" западает) так называемой теперь уже "РНР" объявляют, что русская часть Донбасса - "наш". (Для справки: шахтёрская часть Ростовской области - города Новошахтинск, Шахты, Гуково, Зверево, Белая Калитва - всё это и есть российский Донбасс.) Фиксируем, "ваш Дамбас наш". Это говорят, якобы от себя, безусловно, никакой плешивый методичек не присылал, это говорят прилепины, или… - какая разница, как зовут террористов?..
Плешивый делает расстроенные глаза и говорит о необходимости воевать. (Вот здесь вспоминайте всё победобесие и удивлённые вопросы "к какой же войне готовит нас крошка Цахес?")
Далее технические нюансы, но речь не о них.
Почему "план Б" выгоден? Обоснования:
1). Списано всё, что наворовано. Открыт абсолютный и безусловный канал нового потока неконтролируемых средств.
2). Как вы смеете говорить о нищете страны, о плохих дорогах, о крахе во всём, когда у нас – «война и Родина в опасности»?! Терпите и утритесь.
3). Единственный исход, чтобы озлобленные, умеющие мстить и воевать террористы Донбасса не порешали без паханов. Возможно, основной козырь. Возможно, демо-версией были автомойщики "Моторолы" и какие-то коллекторы "МММ" (либо что-то подобное).
4). Годы (до бесконечности) несменяемости власти. Теперь Сам - вождь, спасающий Россию от вируса ДНР-ЛНР-РНР. «Ну, подумаешь, продали Ростовскую область! А вы бы хотели аж до Курил?" - победоносно поет по ящику соловьиная роща внимающему ей электорату.
P.S. Я убеждён в этом, поскольку живу рядом. Как могло получиться, что данный сценарий пришёл в голову мне, ведь есть люди, которые озабочены уточками Димона, а вот продажей Ростовской области не озабочены?
Александр, я написал это именно Вам и только Вам. Почему-то уверен, что Вы сохраните мою анонимность и донесёте мою точку зрения людям.
Огромное спасибо…»
Доношу. Публикую. В этом что-то есть. Думай, читатель…", - Александр Сотник передал рассказ россиянина на своей странице в Facebook.
Фото: vchaspik.ua/
Теги: Донбасс, война, боярышник, Ростовская область, ДНР, ЛНР, боевики
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