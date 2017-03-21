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КПВВ "Майорск" расширяется: установлены новые модули
На КПВВ «Майорское» на линии разграничения, установили четыре новых модуля на пешеходных направлениях.
В пресс-службе ГПСУ сообщили, что на линии разграничения в КПВВ «Майорское» установили четыре новых модуля на пешеходных направлениях. Передача технической помощи произошла от управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев для улучшения условий в КПВВ. В начале марта такие же модули были установлены в КПВВ «Новотроицкое».
Данные модули оснащены компьютерной техникой для осуществления контроля и каждый оснащен 5 рабочими местами для военнослужащих Госпогранслужбы Украины. Модули позволят увеличить количество пограничных нарядов для ускорения оформления граждан на пешеходных направлениях. Сообщается, что два модуля установлены на вход и еще два на выход на оккупированную территорию.
Фото: https://donpress.com
Теги: Донбасс, расширение, Госпогранслужба, Майорск, КПВВ
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