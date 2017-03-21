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Архив - Донецкая область

Легковой автомобиль сорвался с разрушенного моста в Горловке, есть жертвы

21.03.2017 14:57
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Легковой автомобиль сорвался с разрушенного моста в Горловке, есть жертвы
Один человек погиб при падении автомобиля с разрушенного моста в Никитовском районе Горловки. ДТП произошло 20 марта на ул. Артёмовское шоссе.

"Водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением, в результате чего автомобиль совершил падение с разрушенного моста. В результате ДТП один человек пострадал, один (мужчина, 1956 г.р.) - погиб", - говорится в сообщении так называемого "МЧС ДНР".

Пострадавшая женщина 1960 года рождения была госпитализирована.

Чтобы извлечь тело погибшего мужчины из автомобиля спасателям пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент "Спрут".

По информации из соцсетей, водитель и пассажир автомобиля были из оккупированного Тореза.


Фото: www.0624.com.ua

Теги: Донбасс, Горловка, мост, гибель, ДТП, автомобиль
 
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