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Наблюдатели ОБСЕ не смогли проанализировать последствия обстрелов в прифронтовом Гнутово
21.03.2017 12:59
Представители Миссии зафиксировали, но не смогли проанализировать воронки в поселке Гнутово. Об этом сказано в отчете ОБСЕ.
19 марта на ул. Виноградной, возле дома 78, в подконтрольном украинскому правительству с. Гнутово наблюдатели видели разбитые окна и небольшие пробоины в стенах дома со стороны южного фасада.
Владелец дома, мужчина возрастом 60-70 лет, сообщил СММ, что мины попали в поле вблизи его дома вечером 16 марта и около полудня 17 марта. Наблюдатели видели три воронки, но из соображений безопасности не смогли проанализировать их.
В тот же день военнослужащие ВСУ задержали патруль СММ на 35 минут на блокпосту вблизи поселка Березовое. Миссия сообщила об этом в СЦКК.
Фото: https://ghall.com.ua/
Теги: Донбасс, патруль, воронка, ОБСЕ, Гнутово
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