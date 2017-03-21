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Оккупированный Докучаевск: возможен ли танковый удар ВСУ и освобождение города
Следя за активностью боевых действий на линии фронта, невозможно не заметить, что с определенной периодичностью горячая фаза противостояния смещается из Донецка и Мариуполя в район Докучаевска, который находится примерно посередине между упомянутыми городами.
Здесь еще с прошлого года ведутся бои за освобождение города от российско-террористических оккупантов. При очень большом желании Вооруженные силы Украины могли заходить в город и зачищать его от террористов еще прошлой осенью - город с ноября находится в полуокружении. Однако, несмотря на то что Докучаевск по «Минску-1» должен быть под украинским контролем, политической воли на его освобождение от оккупантов нет, пишет Depo.ua.
Собственно, по этой причине здесь почти отсутствует так называемое «ползучее наступление» - его банально некуда осуществлять, кроме как входить в город. Поэтому украинским войскам ничего не остается, кроме как время от времени вступать в артиллерийские перестрелки с террористами, иногда ввязываясь в локальные бои с диверсионно-разведывательными группами боевиков.
Последний большой бой здесь состоялся буквально вчера вечером. Еще с трех часов дня начали поступать сообщения о том, что в районе Докучаевска началось военное противостояние с привлечением крупнокалиберных пулеметов, минометов 82 мм и 120 мм, бронетехники в артиллерии.
Началось все традиционно: с обстрелов террористами позиций Вооруженных сил Украины. В ответ на это наши военные открыли огонь на подавление вражеской артиллерии. Ближе к ночи боевикам Докучаевска поступило подкрепление, и бой разгорелся с новой силой, однако в итоге стороны остались на своих позициях.
При этом, по сообщению местных жителей в соцсетях, этой ночью было очень громко и почти никто не спал.
Что характерно, террористы били по позициям украинских военных из жилых районов города, провоцируя наших на ответ. Эта тактика для них не является новой - они ее используют чуть ли не с начала войны, а особенно развили ее недавно в Донецке. Целью всего этого является в первую очередь спровоцировать украинцев на огонь (по жилым кварталам города), чтобы потом на весь мир кричать о преступных зверства «укропов».
«Они провокацию всегда делают: начинают со стрелкового, гранатометов, а заканчивают минометами крупнокалиберными и артиллерией. Бьют с самого Докучаевска, из-за Докучаевска, из жилых районов», - рассказывают украинские военные.
Напомним, что Докучаевск - это город областного значения в Донецкой области, находится в 14 км от железнодорожной станции Еленовка (которая также, согласно «Минска-1» должна быть под контролем Украины), и в 40 км к югу от Донецка. В мирное время население города составляло около 25 тыс. жителей, но сейчас как минимум вдвое меньше.
Рассматривая причины, которые заставляют террористов концентрировать усилия именно на этом участке фронта, следует учитывать, что, согласно информации из открытых источников, Вооруженные силы Украины на Докучаевском концентрируют танковые войска (1-я танковая бригада стоит там в резерве).
Мы уже писали в предыдущих материалах о том, что под Докучаевском есть смысл нанести отвлекающий удар, чтобы заставить врага растянуть фланги и отвлечься от обороны Донецка.
Кроме того, не исключен вариант развития событий, по которому украинская армия продолжает держать в полуоблоге город, тогда как 1-я танковая бригада с тыла делает обходной маневр открытой степью, оставляет Докучаевск за спиной, прорывается вглубь вражеской территории и наносит удар, например по Старобешево . Или даже по Ленинскому району Донецка (находится на юге), сея панику в рядах врага и отвлекая на себя значительные силы обороны города, давая тем самым возможность другим войскам зайти в «столицу ДНР» с запада и севера, или осуществить другие маневры.
Степная местность данного района идеально подходит для танкового прорыва. Тем более что с каждым днем степной грунт подсыхает и вероятность реализации такого сценария возрастает. Судя по всему, террористы своими атаками пытаются сорвать или хотя бы осложнить реализацию этого замысла.
Фото: www.62.ua/
Теги: Донбасс, Докучаевск, боевики, ВСУ, наступление
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