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"Ополченцы" и "ихтамнеты" понесли значительные потери в результате вчерашнего боя в районе Водяного (ВИДЕО)

21.03.2017 07:11
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"Ополченцы" и "ихтамнеты" понесли значительные потери в результате вчерашнего боя в районе Водяного (ВИДЕО)

В результате боевого противостояния в районе населенного пункта Водяное (Донецкая область) были ликвидированы 8 боевиков "ДНР", еще 16 – ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО в Facebook.

"По уточненной информации, в результате боя между военнослужащими Вооруженных сил Украины и российскими оккупантами, состоявшемся на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Водяное, противник понес значительные потери", - говорится в сообщении.

Ранее штаб сообщал, что в бою под Водяным были убиты 6 террористов, еще 9 боевиков были ранены.

Напомним,  вчера около Водяного на мариупольском направлении произошел бой сил АТО с двумя ДРГ противника численностью около сорока человек.

Противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из РСЗО БМ-21 "Град", артиллерии калибра 152 и 122 мм, а по укреплениям украинских военнослужащих около Широкино боевики вели огонь из минометов и БМП.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, боевики, потери, Водяное
 
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