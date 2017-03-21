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Архив - Донецкая область

Под Мариуполем автобус попал в ДТП (ФОТО)

21.03.2017 18:11
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Под Мариуполем автобус попал в ДТП (ФОТО)

Сегодня, 21 марта, рано утром между участком автодороги Павлополь и Гнутово произошла авария с участием автобуса.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Водитель не справился с управлением из-за неисправности транспорта и слетел в кювет. Автобус столкнулся с деревом, водитель был зажат в кабине, где получил телесные повреждения. Кроме водителя и кондуктора в транспортном средстве никого не было.

Вызов получили сотрудники полиции, на место выехала группа быстрого реагирования Сартаны. Именно они и обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники ГСЧС оказали необходимую помощь и освободили мужчину из кабины.


Фото: https://www.0629.com.ua

Теги: Донбасс, Мариуполь, автобус, ДТП
 
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