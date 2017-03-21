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Архив - Донецкая область

Полицейские выявили незаконное оружие и боеприпасы и жителей Лимана и Авдеевки

21.03.2017 15:25
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Полицейские выявили незаконное оружие и боеприпасы и жителей Лимана и Авдеевки

На территории Донецкой области продолжаются меры безопасности, направленные на прекращение оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки.

 Вчера, во время профилактической отработки Авдеевки полицейские получили информацию о том, что 32-летний местный житель хранит боеприпасы. Во время проверки гражданин подтвердил, что в декабре 2016 года на терриконе возле завода нашел гранату Ф-1, которую сначала хранил дома.

Перепрятать боеприпас мужчину заставила не опасность, которую представляет смертоносный предмет, а боязнь ответственности за хранение запрещенного предмета.
Злоумышленник не нашел ничего лучше, чем спрятать гранату в мусоре на обочине улицы в старой части города. Здесь она пролежала около месяца. Любой прохожий мог стать жертвой взрыва, и только чудом никто не пострадал.

А в селе Дробышево Лиманского района задержан мужчина 1966 года, который хранил снаряд и мину калибром 82 мм времен Второй мировой войны.
По словам обладателя боеприпасов, он нашел их в декабре 2016 года и планировал сдать на металлолом. Правоохранители спасли безответственного мужчину и других жителей от опасности.
Обоим владельцам нелегальных боеприпасов грозит до 7 лет лишения свободы согласно ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

В рамках превентивных спецмероприятий полицейские продолжают патрулировать улицы, железнодорожные и автовокзалы, осуществляют усиленные проверки на блокпостах и автодорогах области, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.


Фото: https://dn.npu.gov.ua

Теги: Донбасс, Авдеевка, оружие, боеприпасы, Полиция Донбасса, Лиман (Красный Лиман)
 
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