- В оккупированной Макеевке произошло страшное убийство10:23
- Блокпосты Донбасса: на всех КПВВ огромные очереди10:09
- Раненых под Водяным бойцов ВСУ доставили в Мариуполь10:05
- Как связаны блокада Донбасса и курс украинской гривни - прогноз эксперта09:27
- В больнице Днепра находятся пятеро раненых и тяжело раненых АТОшников09:11
- Захарченко намерен провести прямую линию с жителями Донецкой области по вопросу "воссоединения Донбасса"09:05
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети08:52
- Под Киевом "титушки" с оружием выясняли отношения с переселенцами (ВИДЕО)08:41
- В Горловке найден мертвым молодой парень, пропавший несколько месяцев назад. В убийстве подозревают "ополченцев"08:29
- "Метинвест" отменил свои доверенности, выданные для предприятий холдинга в "ЛДНР"08:11
Раненых под Водяным бойцов ВСУ доставили в Мариуполь
В Мариуполе находятся пять бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые получили ранения после обстрела Водяного, в городе обстановка стабильная. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил заместитель городского головы Мариуполя Ярослав Хотнянский.
"Обстрелы не особо коснулись Мариуполя. В городе спокойная стабильная обстановка. Предпосылок опасности для города нет", - отметил он.
При этом Хотнянский подчеркнул, что сейчас в Мариуполе находится пять бойцов морской пехоты, которые получили ранения после обстрела Водяного. "Им оказывается медицинская помощь, остальных, более тяжелых, увезли дальше", - сказал он.
Напомним, за минувшие сутки боевики 60 раз открывали огонь по украинским позициям в зоне проведения АТО.
Горячее всего было на Мариупольском направлении, где вражеская пехота атаковала опорные пункты морпехов под Водяным. Получив огневой отпор враг начал бить по украинским позициям из "Градов" и тяжелой артиллерии 152-мм и 122-мм.
Под огонь артиллерийских систем крупного калибра попали также позиции морпехов неподалеку от Лебединского и Талаковки. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм враг обстреливал защитников Широкиного, Николаевки, Новотроицкого и Красногоровки. Из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем противник бил по защитникам Широкиного, Водяного, Новотроицкого и Гнутового. В Широкином российско-террористические войска обстреляли морпехов из БМП и танка.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, война, Мариуполь, бой, раненые, Водяное
- Видео, от которого вожаки ДНР могут сойти с ума (ВИДЕО)
- На Мариупольском направлении исчезли беспилотники
- Донбасские переселенцы: через тернии - к жизни
- Безутешный отец казненного террористами моряка рассказал о пытках в застенках "ДНР"
- В Донецке идет ожесточенный бой, город слышит сильные разрывы снарядов
- Отличная новость из Мариуполя
- В оккупированной Макеевке произошло страшное убийство10:23
- Блокпосты Донбасса: на всех КПВВ огромные очереди10:09
- Раненых под Водяным бойцов ВСУ доставили в Мариуполь10:05
- Как связаны блокада Донбасса и курс украинской гривни - прогноз эксперта09:27
- В больнице Днепра находятся пятеро раненых и тяжело раненых АТОшников09:11
- Захарченко намерен провести прямую линию с жителями Донецкой области по вопросу "воссоединения Донбасса"09:05
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети08:52
- Под Киевом "титушки" с оружием выясняли отношения с переселенцами (ВИДЕО)08:41
- В Горловке найден мертвым молодой парень, пропавший несколько месяцев назад. В убийстве подозревают "ополченцев"08:29
- "Метинвест" отменил свои доверенности, выданные для предприятий холдинга в "ЛДНР"08:11
- В оккупированной Макеевке произошло страшное убийство10:23
- Блокпосты Донбасса: на всех КПВВ огромные очереди10:09
- Раненых под Водяным бойцов ВСУ доставили в Мариуполь10:05
- Погода на сегодня: в Украине температура поднимется до +1509:50
- Курс НБУ на 21 марта: доллар подешевел, евровалюта стала дороже09:37
- Как связаны блокада Донбасса и курс украинской гривни - прогноз эксперта09:27
- В больнице Днепра находятся пятеро раненых и тяжело раненых АТОшников09:11
- Захарченко намерен провести прямую линию с жителями Донецкой области по вопросу "воссоединения Донбасса"09:05
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети08:52
- Под Киевом "титушки" с оружием выясняли отношения с переселенцами (ВИДЕО)08:41
- Язык тела: как понять, что вам врут?08:38
- 8 опасений, заблуждений и фактов об уплотнениях в груди08:15
- Тьмяне і сухе: як допомогти пошкодженому волоссю?07:50
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- Синоптик рассказала, когда нужно ждать прихода настоящей весны
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»
- СМИ узнали, как "ДНР" и "ЛНР" готовятся к присоединению к России