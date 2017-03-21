Раненых под Водяным бойцов ВСУ доставили в Мариуполь

21.03.2017 10:05

В Мариуполе находятся пять бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые получили ранения после обстрела Водяного, в городе обстановка стабильная. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил заместитель городского головы Мариуполя Ярослав Хотнянский.

"Обстрелы не особо коснулись Мариуполя. В городе спокойная стабильная обстановка. Предпосылок опасности для города нет", - отметил он.

При этом Хотнянский подчеркнул, что сейчас в Мариуполе находится пять бойцов морской пехоты, которые получили ранения после обстрела Водяного. "Им оказывается медицинская помощь, остальных, более тяжелых, увезли дальше", - сказал он.

Напомним, за минувшие сутки боевики 60 раз открывали огонь по украинским позициям в зоне проведения АТО.

Горячее всего было на Мариупольском направлении, где вражеская пехота атаковала опорные пункты морпехов под Водяным. Получив огневой отпор враг начал бить по украинским позициям из "Градов" и тяжелой артиллерии 152-мм и 122-мм.

Под огонь артиллерийских систем крупного калибра попали также позиции морпехов неподалеку от Лебединского и Талаковки. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм враг обстреливал защитников Широкиного, Николаевки, Новотроицкого и Красногоровки. Из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем противник бил по защитникам Широкиного, Водяного, Новотроицкого и Гнутового. В Широкином российско-террористические войска обстреляли морпехов из БМП и танка.