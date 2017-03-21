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Россия чинит препятствия в расследовании катастрофы рейса МН17 над Донбассом
Россия всячески усложняет установления истины в расследовании катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Донетчиной летом 2014 года. Об этом в интервью "Укринформу" заявил первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук.
По словам Сторожука, у Украины нет возможности проводить осмотр места падения самолета, поскольку указанная территория является зоной боевых действий и контролируется боевиками.
"И все члены Международной совместной следственной группы это понимают. Члены международной совместной следственной группы постоянно обращаются к России по поводу содействия в расследовании этого ужасного преступления. В то же время, Россия делает всё возможное, чтобы затруднить установление истины", — добавил он.
Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит российской системой "Бук" 17 июля 2014 г. над Шахтерским районом Донецкой области. В результате погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших — граждане Нидерландов.
Данный различный исследований утверждают, что "Бук" прибыл с территории РФ, а потом, после уничтожения самолета, отбыл туда же.
Фото: https://www.ukrinform.ua
Теги: Донбасс, Боинг, катастрофа, расследование
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