Русские производят только дерьмо и войну - Фашик Донецкий

21.03.2017 14:33

Блогер с ником Фашик Донецкий на "Обозревателе" описыват первые дни после начала так называемой "Национализации" в "ДНР". В качестве примера взята некогда знаменитая и вполне успешная шахта "Комсомолец Донбасса".

Предлагаем текст полностью:

"Есть такое сладкое слово, от которого у безруких алкоголиков и распи*дяев слюна течет ниагарским водопадом - национализация. Бестолочи, которые в жизни ничего не создали, радостно хлопают в ладошки и искренне веруют, что им наконец-то упадет чуть больше, чем крошки с барского стола.

Есть такая шахта, которая называется Комсомолец Донбасса. Шахта находится на оккупированой рф территории Донбасса. До прихода бестолочей и алкоголиков из зажопинсков рф шахта работала. Люди получали зарплаты, людям шел подземный стаж работы. Шахта работала даже в условиях войны, даже в таких условиях руководство умудрялось платить зарплаты вовремя. Кстати, зряплаты платили такие же как и на неоккупированой территории, что давало обычным людям и их семьям шанс выжить при московских ценах на продукты и тотальной безработице.

Как известно, унылые бестолочи из руководства рыныды объявили "национализацию" шахт Донбасса. Самое интересное, что такой нации как дыныры нету, а национализация есть. Даже в указе путена четко написано,что нету никаких рышпублиг, а есть отдельные регионы Донецкой и Луганской областей Украины. Нации нет, но "национализация " есть. Балаган, одним словом.

Но вернемся к Комсомольцу Донбасса. Было: предприятие Ахметова, работа, зряплата в гривнах, стаж, регрессы, отпускные.

Стало: "национализация". То есть банальный отжим предприятия в пользу рф. Вопрос к двуногим : как можно вообще что-то национализировать, если нации нету как таковой в принципе ? Или слово "думать" у ваты отсутствует в лексиконе?

Что в итоге получили шахтеры Комсомольца Донбасса после отжима шахты с по:

максимум 30% зарплаты за март месяц от ДТЭК;

компенсации за неиспользованные отпуска - досвидос;

не будет вообще никаких компенсаций шахтерам вообще ни за что;

все начинается с "чистого листа": рышпублиганские трудовые книжки. Или простыми словами: трудовой стаж - на..., регресс тоже на... Представьте как обрадовались все те шахтеры, которым год-два осталось до пенсии? Все для людей, ага. Дыныры - все только начинается.

Зряплаты шахтерам обещают тогда, когда наладится сбыт угля. В принципе, все логично: если уголь не продается, то зряплат тоже нет. Только в стране ватного солнца уголь добывается открытым способом, что делает уголь шахты Комсомольца Донбасса абсолютно неконкуретноспособным. Объясняю на пальцах: если абсолютно идентичный товар стОит дороже его аналога, то будут покупать именно тот, который дешевле.

Хотя выход для шахтеров есть в данном случае и он прост: демпинговать по цене и искать где сэкономить. Чтобы снизить цену на продукцию, то есть на уголь, нужно: увольнять персонал, работать на старом оборудовании, экономить на технике безопасности, эконимить на зряплатах. На себе захарченко-ко экономить не будет, поэтому шахтеры получат взрывоопасные шахты с минимальным уровнем техники безопасности и минимальные зряплаты. Отжатое рабочее шахтное оборудование уедет в рф за наличные или в подарок. Можно и зубилом с молоточком уголь добывать, дидыдобывали ж.

Итого: до отжимализации шахтеры получали вовремя зарплаты+стаж+регресс+отпускные+ конкурентные зарплаты, после отжимализации: стажа нет, отпускных тоже нет, зряплата будет хз когда, будет сокращение рабочих мест, уже закрыли 2 лавы, на место директора шахты поставили [не ржать] человека без опыта работы[видимо он друг захарченко-ко или очень духовный], регрессные выплаты - на..., техника безопасности - тоже на... ,семьи шахтеров перейдут на чупа-чупсовую диету. Дыныры- все только начинается.

Мораль: русские производят только говно и войну. Шахтеры Донбасса в этом тоже уже убедились".