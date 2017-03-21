"Русский мир" за три года войны уменьшил население Донецкой области почти на треть

21.03.2017 10:37

До мая 2014 года в Донецкой области проживали 4,1 млн человек, сейчас, на территории оккупированной боевиками "ДНР" – 2,3 млн человек.

Об этом сообщается в докладе расположенного в Донецке "Института экономических исследований".

Городское население – 95% жителей, так как в ДНР находятся три крупные городские агломерации: Донецко-Макеевская, Горловско-Енакиевская, Шахтерско-Снежнянская. В самом Донецке проживают 969 тысяч человек.

По данным ООН, за время конфликта регион покинули 1,5 млн человек, более 9 тысяч погибли, свыше 22 тысяч – пострадали.