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Архив - Донецкая область

"Русский мир" за три года войны уменьшил население Донецкой области почти на треть

21.03.2017 10:37
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"Русский мир" за три года войны уменьшил население Донецкой области почти на треть

До мая 2014 года в Донецкой области проживали 4,1 млн человек, сейчас, на территории оккупированной боевиками "ДНР" – 2,3 млн человек.

Об этом сообщается в докладе расположенного в Донецке "Института экономических исследований".

Городское население – 95% жителей, так как в ДНР находятся три крупные городские агломерации: Донецко-Макеевская, Горловско-Енакиевская, Шахтерско-Снежнянская. В самом Донецке проживают 969 тысяч человек.

По данным ООН, за время конфликта регион покинули 1,5 млн человек, более 9 тысяч погибли, свыше 22 тысяч – пострадали.


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, Донецкая область, население, ДНР
 
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