С начала войны на Донбассе освобождены более 3 тысяч украинских заложников

21.03.2017 11:26

С начала российской агрессии на Донбассе по сегодняшний день освобождены или найдены 3 тыс. 136 украинских заложников, 416 пропали без вести. Об этом заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире "5 канала", сообщает "Интерфакс-Украина".



"К сожалению, количество заложников растет на сегодняшний день, незаконно удерживаются в Донецке и Луганске 118 наших героев. Но подтвержденных… наших заложников около 60 человек ", - сказал Ю.Тандит.



Он подчеркнул: "Кроме того, важная цифра: я впервые об этом говорю – освобождены или найдены 3 тыс. 136 человек (за весь период российской агрессии на Востоке – ред), пропавшими без вести числятся 416 человек. Так вот о них также нужно помнить".



Также он отметил, что опубликованные народным депутатом Надеждой Савченко списки украинских заложников только усложнили процесс обмена пленными.