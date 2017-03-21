СБУ объявила подозрение одной из руководительниц банка "ДНР"

21.03.2017 19:49

Объявлено заочное подозрение жительнице оккупированного Донецка, которая выполняет руководящие функции в так называемом "центральном республиканском банке" "ДНР". Об этом сообщает пресс-группа Управления СБУ в Донецкой области.



Отмечается, что сотрудники Управления СБУ в Донецкой области задокументировали действия гражданки Украины по финансированию боевиков т.н. "ДНР".



"Жительница Донецка с 2014 года выполняет руководящие функции в «центральном республиканском банке днр». Согласно должностных обязанностей аккумулирует денежные средства на счетах «банка» с последующим их перераспределением между вооруженными формированиями т.н. «ДНР». Полученные средства боевики используют для ведения военных действий против Вооруженных сил Украины, задействованных в районе проведения АТО", - говорится в сообщении.



Собранные доказательства стали основанием для заочного сообщения злоумышленнице подозрения в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.



Следственные действия продолжаются.