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СБУ объявила подозрение одной из руководительниц банка "ДНР"
Объявлено заочное подозрение жительнице оккупированного Донецка, которая выполняет руководящие функции в так называемом "центральном республиканском банке" "ДНР". Об этом сообщает пресс-группа Управления СБУ в Донецкой области.
Отмечается, что сотрудники Управления СБУ в Донецкой области задокументировали действия гражданки Украины по финансированию боевиков т.н. "ДНР".
"Жительница Донецка с 2014 года выполняет руководящие функции в «центральном республиканском банке днр». Согласно должностных обязанностей аккумулирует денежные средства на счетах «банка» с последующим их перераспределением между вооруженными формированиями т.н. «ДНР». Полученные средства боевики используют для ведения военных действий против Вооруженных сил Украины, задействованных в районе проведения АТО", - говорится в сообщении.
Собранные доказательства стали основанием для заочного сообщения злоумышленнице подозрения в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
Фото: https://vk.com/
Теги: Донецк, Донбасс, банк, СБУ, подозреваемый, руководство, ДНР
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