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Архив - Донецкая область

СБУ объявила подозрение одной из руководительниц банка "ДНР"

21.03.2017 19:49
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СБУ объявила подозрение одной из руководительниц банка "ДНР"

Объявлено заочное подозрение жительнице оккупированного Донецка, которая выполняет руководящие функции в так называемом "центральном республиканском банке" "ДНР". Об этом сообщает пресс-группа Управления СБУ в Донецкой области. 

Отмечается, что сотрудники Управления СБУ в Донецкой области задокументировали действия гражданки Украины по финансированию боевиков т.н. "ДНР". 

"Жительница Донецка с 2014 года выполняет руководящие функции в «центральном республиканском банке днр». Согласно должностных обязанностей аккумулирует денежные средства на счетах «банка» с последующим их перераспределением между вооруженными формированиями т.н. «ДНР». Полученные средства боевики используют для ведения военных действий против Вооруженных сил Украины, задействованных в районе проведения АТО", - говорится в сообщении. 

Собранные доказательства стали основанием для заочного сообщения злоумышленнице подозрения в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. 

Следственные действия продолжаются. 


Фото: https://vk.com/

Теги: Донецк, Донбасс, банк, СБУ, подозреваемый, руководство, ДНР
 
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