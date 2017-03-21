СБУ выявила российских троллей, которые курировали антиукраинские группы в соцсетях

21.03.2017 20:34

Служба безопасности Украины раскрыли вербовочную работу российских спецслужб, которые работали с владельцами и администраторами антиукраинских групп в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Facebook".

В частности, найдена разветвленная сеть пользователей социально ориентированных и общедоступных ресурсов сети Интернет, жителей Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Закарпатской и Луганской областей, которые получали задания и за материальное вознаграждение осуществляли администрирование антиукраинских и псевдорадикальних групп, при этом распространяли призывы к свержению действующей власти, изменению границ Украины, проведение антиправительственных акций протеста, в т.ч. с массовыми беспорядками, говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В отношении 10 человек, которые, по указанию российских спецслужб, использовали социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Facebook" для содействия террористической и разведывательно-подрывной деятельности, проводятся следственные действия.

В СБУ заявляют, что доказательства преступной деятельности этой группы уже собраны.