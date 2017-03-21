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Сегодня под обстрел попала прифронтовая Марьинка, есть разрушения (ФОТО)
21.03.2017 20:12
Сегодня вечером под обстрел попала прифронтовая Марьинка Донецкой области. Об этом сообщили в сообществе "Марьинка 24" в соцсети.
По информации, под огнем оказался частный сектор города. Пользователи социальных сетей сообщили, что обстрел начался около 17:00.
При этом в 18:00 были зафиксированы попадания в жилой дом по улице Тельмана. По предварительным данным пострадавших нет.
Фото: https://www.facebook.com/mariynka24/
Теги: Донбасс, Марьинка, разрушения, обстрелы
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