Сегодня под обстрел попала прифронтовая Марьинка, есть разрушения (ФОТО)

21.03.2017 20:12

Сегодня вечером под обстрел попала прифронтовая Марьинка Донецкой области. Об этом сообщили в сообществе "Марьинка 24" в соцсети.

По информации, под огнем оказался частный сектор города. Пользователи социальных сетей сообщили, что обстрел начался около 17:00.

При этом в 18:00 были зафиксированы попадания в жилой дом по улице Тельмана. По предварительным данным пострадавших нет.