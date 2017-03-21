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Архив - Донецкая область

Сегодня под обстрел попала прифронтовая Марьинка, есть разрушения (ФОТО)

21.03.2017 20:12
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Сегодня под обстрел попала прифронтовая Марьинка, есть разрушения (ФОТО)

Сегодня вечером под обстрел попала прифронтовая Марьинка Донецкой области. Об этом сообщили в сообществе "Марьинка 24" в соцсети.

По информации, под огнем оказался частный сектор города. Пользователи социальных сетей сообщили, что обстрел начался около 17:00.

При этом в 18:00 были зафиксированы попадания в жилой дом по улице Тельмана. По предварительным данным пострадавших нет.


Фото: https://www.facebook.com/mariynka24/

Теги: Донбасс, Марьинка, разрушения, обстрелы
 
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