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Архив - Донецкая область

Ситуация в зоне АТО напряженная: боевики из тяжелого вооружения обстреляли Авдеевку и шахту "Бутовка"

21.03.2017 16:26
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Ситуация в зоне АТО напряженная: боевики из тяжелого вооружения обстреляли Авдеевку и шахту "Бутовка"

Ситуация в зоне АТО остается напряженной, боевики применяют тяжелое вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По оперативной информации, сохраняется сложная ситуация в районе населенного пункта Авдеевка, где противник применил мины калибра 120 мм и 82 мм, зафиксировано обстрел наших позиций из танка. В районе населенного пункта Луганское противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, пулеметов крупного калибра. Кроме того, на данном направлении зафиксировано работу вражеских снайперов. В то же время вблизи шахты Бутовка противник обстрелял наши позиции из минометов калибра 82мм и танка.

На данный момент более 80% вражеских обстрелов приходятся на донецкое направление.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, война, вооружение, боевики, Донецкое направление
 
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