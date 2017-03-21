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Супругу донецкого "Деда Мороза" Губарева вызывают на допрос в СБУ

21.03.2017 12:50
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Супругу донецкого "Деда Мороза" Губарева вызывают на допрос в СБУ

Жену так называемого "народного губернатора Донецкой области" Павла Губарева Екатерину вызвали в качестве подозреваемой на допрос в Службу безопасности Украины.

Соответствующая повестка опубликована в газете "Урядовий кур'єр", пишет "Обозреватель".

Согласно повестке, Екатерину Губареву вызвали на допрос в качестве подозреваемого для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 27, 28 и 29 марта к старшему следователю в ОВД ГСУ СБ Украины в каб. 306 в Киеве на ул. Владимирской, 33.

В повестке указано, что Губареву подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст 258-3 (создание террористической организации, руководство такой организацией или участие в ней) и ч.1 ст.258-5 (финансирование терроризма) УК.

Отметим,  сам Губарев будет осужден заочно - уже  начата процедура заочного осуждения лица, которое организовало в марте 2014 года массовые беспорядки в Донецке, что в свою очередь было толчком к созданию террористической организации «ДНР».


Фото: novorus.info

Теги: Донецк, Донбасс, жена, СБУ, допрос, Павел Губарев
 
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