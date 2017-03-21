Торговая блокада Донбасса скажется на каждом украинце - НБУ пересмотрел темпы роста ВВП

21.03.2017 16:54

Национальный банк пересмотрел предыдущие макроэкономические прогнозы с учетом эффекта торговой блокады ОРДЛО, сообщают украинские СМИ.



В понедельник, 20 марта 2017 года, в Национальном банке состоялось внеочередное заседание комитета по монетарной политике, во время которого были согласованы обновленные прогнозы Национального банка на 2017-2018 гг. с учетом эффекта торговой блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. В тот же день Национальный банк предоставил соответствующие прогнозы для ознакомления Международному валютному фонду в рамках пересмотра макроэкономических прогнозов программы сотрудничества Фонда с Украиной. Говорится в пресс-релизе Регулятора.

"Национальный банк ожидает, что наибольший эффект от торговой блокады украинская экономика почувствует в текущем году. Из-за захвата террористами предприятий, действовавших в украинском правовом поле, разрыв цепей производства и поставок готовой продукции сократится объем выпуска продукции металлургии и добывающей промышленности, кокса, электроэнергии. Как следствие, темпы экономического роста в 2017 году могут быть ниже, чем в январском прогнозе на п 1.3.п,. в результате торговой блокады.



Этот негативный эффект от блокады будет в основном компенсировано за счет других факторов, прежде всего – более благоприятной ценовой конъюнктуры на внешних рынках для товаров украинского экспорта (металлов, железной руды, зерновых), чем прогнозировалось ранее. Чистый положительный эффект на экономический рост от благоприятной ситуации на внешних рынках составит приблизительно 0.4 п.п.



Таким образом, приняв во внимание эффекты от блокады и благоприятной внешней конъюнктуры, Национальный банк пересмотрел предыдущий прогноз экономического роста в 2017 году с 2.8% до 1.9%.



Национальный банк ожидает, что до конца 2017 года предприятия на подконтрольной Украине территории смогут переориентироваться на альтернативные источники сырья и энергоресурсов и уже в следующем году смогут выйти на максимальную загрузку производственных мощностей. Это, а также эффект базы сравнения приведет к тому, что в 2018 году экономика будет расти быстрее, чем заложено в январский прогноз. По новым оценкам, реальный ВВП вырастет на 3.2% в 2018 году (январский прогноз – 3.0%).



Блокада торговли с ОРДЛО не окажет значительного влияния на уровень потребительской инфляции в 2017-2018 гг. Следовательно, Национальный банк не ожидает существенных изменений в прогнозах инфляции (9.1% в 2017 году и 6.0% в 2018 году). Эффекты от роста цен на продовольственные товары на мировых товарных рынках будут компенсированы более медленным ростом административно регулируемых тарифов и снижением давления на цены со стороны совокупного спроса.



Влияние блокады на обменный курс гривны будет ограничено. Ухудшение ситуации с платежным балансом, прежде всего, отображается на объемах чистой покупки валюты на рынке для пополнения резервов.



В частности, по оценкам Национального банка, в результате развития ситуации на востоке страны сократится экспорт металлургической продукции и увеличится импорт угля. В результате дефицит текущего счета платежного баланса может ухудшиться примерно на 1.8 млрд. долл. США. Эти потери будут в основном компенсированы за счет благоприятной ситуации на внешних сырьевых рынках, положительный эффект от которых на состояние текущего счета составит примерно 1 млрд. долл. США. Как следствие, прогноз дефицита текущего счета в 2017 году предварительно пересмотрены до 4.3 млрд. долл. США (январский прогноз – 3.4 млрд. долл. США). В 2018 году дефицит текущего счета ожидается на аналогичном уровне.



В свою очередь, эффект от увеличения дефицита текущего счета на предложение валюты на межбанковском валютном рынке будет смягчен Национальным банком. В последнее время Национальный банк покупал валюту на межбанковском рынке при наличии ее избыточного предложения для пополнения международных резервов. Для смягчения влияния торговой блокады на валютный рынок Национальный банк планирует сократить объем покупки иностранной валюты на межбанковском рынке, оставляя больше валюты на рынке и способствуя сужению колебаний курса гривны. Соответственно, Национальный банк планирует снизить прогноз объема международных резервов до 20.8 млрд. долл. США на конец 2017 года (январский прогноз – 21.3 млрд. долл. США) и до 25.9 млрд. долл. США на конец 2018 года (январский прогноз – 27.1 млрд. долл. США).

Напоминаем, комитет по монетарной политике (КМП) является консультативным органом, который создан с целью обмена информацией и мнениями в отношении формулирования и реализации денежно-кредитной политики для обеспечения ценовой стабильности.

Окончательное утверждение обновленных макроэкономических прогнозов и принятия решения по монетарной политике на их основе состоится во время следующего заседания Правления Национального банка по монетарной политике 13 апреля 2017 года, согласно утвержденного графика. Расширенное описание макроэкономических прогнозов будет опубликована в ежеквартальном "Инфляционном отчете" 20 апреля 2017 года", - говорится в сообщении НБУ.