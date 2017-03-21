Главная / Новости / Донецкая область / В больнице Днепра находятся пятеро раненых и тяжело раненых АТОшников
Последние новости раздела
- В больнице Днепра находятся пятеро раненых и тяжело раненых АТОшников09:11
- Захарченко намерен провести прямую линию с жителями Донецкой области по вопросу "воссоединения Донбасса"09:05
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети08:52
- Под Киевом "титушки" с оружием выясняли отношения с переселенцами (ВИДЕО)08:41
- В Горловке найден мертвым молодой парень, пропавший несколько месяцев назад. В убийстве подозревают "ополченцев"08:29
- "Метинвест" отменил свои доверенности, выданные для предприятий холдинга в "ЛДНР"08:11
- Война войной, а Ахметов остается самым богатым украинцем (ИНФОГРАФИКА)08:03
- Россия создает новую мощную армию на границе с Донбассом и укрепляет существующую на Харьковском направлении07:51
- В прифронтовую Авдеевку протянут новую линию электропередач07:40
- За блокадой Донбасса стоит конкретная политсила - министр Андрей Рева (ВИДЕО)07:23
В больнице Днепра находятся пятеро раненых и тяжело раненых АТОшников
21.03.2017 09:11
В больницу Днепра госпитализированы 5 бойцов АТО, два из них в крайне тяжелом состоянии. Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
"Пять человек доставлены за последнюю неделю, трое из них тяжелые, двое - крайне тяжелые. Мы делаем все возможное, сложные операции по несколько часов. В настоящее время мы освободили несколько палат и ожидаем бойцов", - сообщил он.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, война, Днепр, больница, АТО, раненые
Читайте также:
- Репортаж из военного госпиталя в Мариуполе. «Маме я не говорил, что лежу в больнице»
- Невидимки: откровения партизана из зоны АТО
- В Широкине прилетіло 30 снарядів з 122 міліметрових гармат
- Росіяни залишилися незадоволені результатами навчання 1 АК (Донецьк)
- На Донбассе ситуация идет к развязке
- Иверский монастырь был полностью разрушен во время боев за аэропорт (ВИДЕО)
- В больнице Днепра находятся пятеро раненых и тяжело раненых АТОшников09:11
- Захарченко намерен провести прямую линию с жителями Донецкой области по вопросу "воссоединения Донбасса"09:05
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети08:52
- Под Киевом "титушки" с оружием выясняли отношения с переселенцами (ВИДЕО)08:41
- В Горловке найден мертвым молодой парень, пропавший несколько месяцев назад. В убийстве подозревают "ополченцев"08:29
- "Метинвест" отменил свои доверенности, выданные для предприятий холдинга в "ЛДНР"08:11
- Война войной, а Ахметов остается самым богатым украинцем (ИНФОГРАФИКА)08:03
- Россия создает новую мощную армию на границе с Донбассом и укрепляет существующую на Харьковском направлении07:51
- В прифронтовую Авдеевку протянут новую линию электропередач07:40
- За блокадой Донбасса стоит конкретная политсила - министр Андрей Рева (ВИДЕО)07:23
- В больнице Днепра находятся пятеро раненых и тяжело раненых АТОшников09:11
- Захарченко намерен провести прямую линию с жителями Донецкой области по вопросу "воссоединения Донбасса"09:05
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети08:52
- Под Киевом "титушки" с оружием выясняли отношения с переселенцами (ВИДЕО)08:41
- В Горловке найден мертвым молодой парень, пропавший несколько месяцев назад. В убийстве подозревают "ополченцев"08:29
- "Метинвест" отменил свои доверенности, выданные для предприятий холдинга в "ЛДНР"08:11
- Война войной, а Ахметов остается самым богатым украинцем (ИНФОГРАФИКА)08:03
- Россия создает новую мощную армию на границе с Донбассом и укрепляет существующую на Харьковском направлении07:51
- В прифронтовую Авдеевку протянут новую линию электропередач07:40
- За блокадой Донбасса стоит конкретная политсила - министр Андрей Рева (ВИДЕО)07:23
- Язык тела: как понять, что вам врут?08:38
- 8 опасений, заблуждений и фактов об уплотнениях в груди08:15
- Тьмяне і сухе: як допомогти пошкодженому волоссю?07:50
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- Синоптик рассказала, когда нужно ждать прихода настоящей весны
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»
- СМИ узнали, как "ДНР" и "ЛНР" готовятся к присоединению к России