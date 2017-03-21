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В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
Появились статические данные о средней зарплате в "Донецкой народной республике".
Об этом сообщается в докладе расположенного в Донецке "Института экономических исследований".
Согласно подсчетам "ИЭИ" в 2015 году фонд оплаты труда сократился на 15,7 млрд рублей по сравнению с 2014 годом и составил 11,9 млрд рублей. На 133 тысячи человек сократилась средняя численность штатных работников на предприятиях — всего трудоустроены 146 тысяч человек. Средняя зарплата штатного работника сократилась на 1,4 тыс рублей и составила 6,8 тысяч рублей.
По состоянию на январь 2016 года сумма задолженности по зарплате составила 999,5 млн рублей, из которых задолженность ДНР — 286,4 млн рублей, прошлых лет — 391,4 млн рублей. По материальной помощи задолженность достигла 321,7 млн рублей.
Напомним, что по данным Главного управления статистики средняя зарплата в Донецкой области на подконтрольной Украине территории в декабре 2016 года составила 7111 гривен, что по комерческом курсу составляет15430 российских рублей.
Фото: www.62.ua/
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, зарплата, ДНР
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- В украинской разведке озвучили потери боевиков11:34
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- В прифронтовой районе Донецкой области обнаружено два тайника с оружием (ФОТО)11:11
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- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"11:42
- В украинской разведке озвучили потери боевиков11:34
- С начала войны на Донбассе освобождены более 3 тысяч украинских заложников11:26
- В прифронтовой районе Донецкой области обнаружено два тайника с оружием (ФОТО)11:11
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