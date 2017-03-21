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В "ДНР" заманивают выпускников украинских школ равными условиями для поступления в ВУЗы "республики"

21.03.2017 13:25
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В "ДНР" заманивают выпускников украинских школ равными условиями для поступления в ВУЗы "республики"

Оккупанты Донетчины обещают выпускникам украинских школ равные условия для поступления в вузы «ДНР». Как сообщают сепаратистские СМИ, проживание для студентов из подконтрольной Киеву территории будет обеспечено также на общих основаниях.


«В Донецкой Народной Республике предусмотрены равные условия поступления, как для абитуриентов ДНР, так с временно подконтрольной Украине территории. Проживание для студентов будет обеспечено также на общих основаниях», — сказала «министр образования и науки» Лариса Полякова.


Фото: informator.media/

Теги: Украина, Донбасс, ДНР, выпускники, школы
 
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