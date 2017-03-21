В Донецкой области СБУ обнаружила очередные схроны оружия (ФОТО)

21.03.2017 14:44

Два тайника с оружием и боеприпасами обнаружила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

Так, в районе села Лебединское Донецкой области сотрудники СБУ изъяли из тайника карабин СКС, почти 600 патронов различного калибра, пять дымовых шашек, четыре сигнальные ракеты и карту Мариуполя с прилегающими территориями.

А в районе Славянска Донецкой области в лесополосе в куче мусора правоохранители обнаружили тайник, из которого изъяли три гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, дымовую шашку, три выстрела к автоматическому гранатомету и более 600 патронов различного калибра.