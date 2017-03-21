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В Горловке найден мертвым молодой парень, пропавший несколько месяцев назад. В убийстве подозревают "ополченцев"
21.03.2017 08:29
В Горловке найдет мертвым молодой парень, которого искали несколько месяцев. Объявления о его пропаже были расклеены по всему городу.
Известно, что горловчанин Никита Шевченко пропал в начале октября и с тех пор о его судьбе ничего не было известно. Родные и близкие занимались самостоятельными поисками, пишет gorlovka.ua.
Отметимм, Никита пропал вместе со своим другом Евгением Ратниковым. На данный момент о судьбе Евгения ничего неизвестно.
Фото: gorlovka.ua/
Теги: Донбасс, Горловка, убийство, парад, боевики
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