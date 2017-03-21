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В Краматорске открылся форум для предпринимателей
21-22 марта в Краматорске состоится "Восток-Экспо 2017" ("Схід-Експо 2017") — новая инициатива по поддержке малого и среднего бизнеса в Донецкой области, которая внедряется ПРООН при финансовой поддержке Посольства Великобритании в Украине, сообщает Донецкая ОВГА.
"Восток-Экспо 2017" — это комплекс мероприятий для владельцев бизнеса, представителей бизнес-инфраструктуры, международных организаций, местных и общенациональных органов власти, направленных на развитие предпринимательской деятельности в Донецкой и Луганской областях. Мероприятия откроют: первый заместитель Донецкой облгосадминистрации Евгений Вилинский, региональный менеджер Программы восстановления и развития мира ПРООН в Украине Соломия Стахов, президент Донецкой Торгово-промышленной палаты Эльвира Севостьяненко.
Основными проблемами, с которыми сталкивается малый и средний бизнес Донецкой области, является повреждение инфраструктурных объектов в результате конфликта в регионе, сложная логистика и потеря традиционных рынков сбыта. "Восток-Экспо 2017" направлен на усиление деловой активности малого и среднего бизнеса в области, создание новых экономических возможностей и поиск перспектив развития собственного дела.
Форум ждет руководителей и владельцев малого и среднего бизнеса из разных отраслей для поиска деловых партнеров, клиентов и установления новых коммерческих отношений. На панельных дискуссиях и презентациях участники узнают об историях успеха в бизнесе, инновационные технологии и откроют для себя новую продукцию местных предприятий.
В процессе мероприятия пройдут мастер-классы от ведущие бизнес-эксперты. Они и представители международных организаций расскажут о программах, услугах и ресурсах для предпринимателей в регионе, научат созданию качественного продукта своими руками.
Мероприятие пройдет в Краматорске (ул. Олексы Тихого, 1-а (ЭКО маркет). Детали и программа: www.eastexpo.dn.ua.
А 23-24 марта "Восток-Экспо 2017" переберется в Северодонецк.
Фото: image.zn.ua/
Теги: Донбасс, Краматорск, бизнес, форум, поддержка
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